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Обычная история для сезона "тихой охоты" в Крыму: семья пошла в лес за грибами и... заблудилась
Фото: КРЫМ-СПАС

Обычная история для сезона «тихой охоты» в Крыму: семья пошла в лес за грибами и… заблудилась

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 14:46 29.10.2024

Пришлось звать на выручку «КРЫМ-СПАС».

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали 2-х взрослых с детьми, которые заблудились в районе урочища Каменные грибы (долина Сатера, недалеко от Алушты).

26 октября в 16:10 поступила информация о том, что в районе реки Алака двое взрослых с двумя детьми сбились с туристической тропы и самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могут. Требуется помощь спасателей в их эвакуации. Предварительно уточнив предполагаемое местонахождение пострадавших, для оказания помощи направились сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

В результате люди были обнаружены в урочище Каменные грибы на крутом склоне с каменной осыпью. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» организовали веревочные перила и эвакуировали их в безопасное место. В медицинской помощи люди не нуждались. Далее спасатели доставили их к личному автомобилю, — сообщили в МЧС РК.

Крымские спасатели настоятельно рекомендуют всем любителям «тихой охоты» заранее изучить местность, обсудить свой маршрут и время возвращения с родными. Выбирать одежду ярких цветов, брать с собой свисток, компас, запас еды и воды, спички, медикаменты и полностью заряженный телефон. Важно найти хорошо запоминающиеся ориентиры.

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