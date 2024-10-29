Обычная история для сезона "тихой охоты" в Крыму: семья пошла в лес за грибами и... заблудилась

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» эвакуировали 2-х взрослых с детьми, которые заблудились в районе урочища Каменные грибы (долина Сатера, недалеко от Алушты).

26 октября в 16:10 поступила информация о том, что в районе реки Алака двое взрослых с двумя детьми сбились с туристической тропы и самостоятельно выйти из горно-лесной зоны не могут. Требуется помощь спасателей в их эвакуации. Предварительно уточнив предполагаемое местонахождение пострадавших, для оказания помощи направились сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС».

В результате люди были обнаружены в урочище Каменные грибы на крутом склоне с каменной осыпью. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» организовали веревочные перила и эвакуировали их в безопасное место. В медицинской помощи люди не нуждались. Далее спасатели доставили их к личному автомобилю, — сообщили в МЧС РК.