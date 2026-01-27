Обзор iPhone 17: технические характеристики, модельный ряд и рыночная ситуация на начало 2026 года

В сентябре 2025 года компания Apple провела презентацию смартфонов линейки iPhone 17. Устройства поступили в продажу в третьей декаде сентября и к январю 2026 года представлены в розничных каналах различных стран, включая Россию. Модельный ряд расширен до четырёх устройств, включая новую категорию ультратонких смартфонов. Технические изменения коснулись дисплейных технологий, процессорной платформы и фотомодулей. Активные продажи айфон 17 продолжаются в условиях общего сокращения объёмов рынка смартфонов в отдельных регионах.
Хронология выхода и поставок
Презентация линейки состоялась 9 сентября 2025 года в Купертино. Предварительные заказы открылись 12 сентября, первые поставки в розничные сети начались 19 сентября. Согласно данным аналитической компании Counterpoint Research, объём глобальных поставок за первые четыре недели составил 14,3 млн единиц, что на 8% превышает показатель iPhone 16 за аналогичный период в 2024 году.
В Россию первые партии поступили 25 сентября через каналы параллельного импорта. Официального присутствия Apple на российском рынке нет, устройства поставляются через независимых дистрибьюторов из стран Евразийского экономического союза, Турции и ОАЭ. По данным мониторинга российских розничных сетей, к концу октября 2025 года объём поставок на российский рынок достиг 380 тыс. устройств. К январю 2026 года все четыре модели линейки доступны в крупных городах, в регионах наблюдается неравномерность наличия конкретных конфигураций.
Структура модельного ряда
Линейка включает четыре устройства с разными габаритами и комплектацией:
- iPhone 17 — базовая модель с диагональю дисплея 6,3 дюйма. Корпус выполнен из алюминиевого сплава серии 7000. Тыльная панель — матированное стекло. Вес — 171 грамм.
- iPhone 17 Air — ультратонкая версия толщиной 5,5 мм и весом 145 граммов. Диагональ дисплея — 6,6 дюйма. Корпус — комбинация алюминия и композитных материалов. Отличительная особенность — отсутствие выступа камеры над плоскостью корпуса.
- iPhone 17 Pro — профессиональная версия с дисплеем 6,3 дюйма. Корпус из титанового сплава. Вес — 187 граммов. Тыльная панель — матированное стекло с усиленным покрытием.
- iPhone 17 Pro Max — крупногабаритная версия с дисплеем 6,9 дюйма. Корпус из титанового сплава. Вес — 212 граммов.
Все модели используют интерфейс зарядки и передачи данных USB-C версии 3.2. Разъём соответствует стандарту, введённому Европейской комиссией. Слот для SIM-карты отсутствует — активация операторских услуг осуществляется через eSIM. Поддерживается одновременная работа двух профилей операторов.
Дисплейные технологии
Все четыре модели оснащены OLED-дисплеями с технологией ProMotion. Частота обновления адаптируется в диапазоне от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от контента. Максимальная пиковая яркость составляет 3000 нит при съёмке на камеру и 2000 нит при работе с интерфейсом. Минимальная яркость снижена до 1 нит для использования в условиях слабого освещения.
Базовые версии (iPhone 17 и Air) получили дисплеи с разрешением 2556×1179 пикселей. Профессиональные модели (Pro и Pro Max) оснащены панелями с разрешением 2622×1206 пикселей. Плотность пикселей составляет 460 PPI во всех версиях. Покрытие экрана — керамический щитд нового поколения с заявленным увеличением устойчивости к микротрещинам на 18% по сравнению с предыдущим поколением.
Отказ от разделения по частоте обновления между базовыми и профессиональными версиями устраняет одно из ключевых различий линейки предыдущего поколения. В iPhone 16 ProMotion был доступен только в версиях Pro.
Процессорная платформа и память
Линейка использует два процессора на 3-нанометровом техпроцессе:
- Apple A19 — устанавливается в базовую модель iPhone 17. Включает 6-ядерный процессор (2 производительных + 4 энергоэффективных), 5-ядерный графический ускоритель и 16-ядерный нейроускоритель. Объём оперативной памяти — 8 ГБ типа LPDDR5X.
- Apple A19 Pro — используется в моделях Air, Pro и Pro Max. Отличается увеличенным кэшем третьего уровня (12 МБ против 8 МБ у базовой версии) и 6-ядерным графическим ускорителем. Объём оперативной памяти — 12 ГБ типа LPDDR5X.
Оба чипа поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей в играх. Нейроускоритель обеспечивает производительность до 35 тераопераций в секунду. Энергопотребление при типовых сценариях использования снижено на 22–27% по сравнению с процессорами линейки iPhone 16.
Встроенные варианты памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Тип памяти — NVMe. Скорость последовательного чтения достигает 3,2 ГБ/с в версиях с 512 ГБ и выше.
Фотографическая система
Конфигурация камер различается в зависимости от модели:
- iPhone 17 — двойная камера: основной модуль 48 Мп (апертура f/1.6, размер сенсора 1/1,65 дюйма) и ультраширокоугольный модуль 48 Мп (апертура f/2.2, угол обзора 120°). Фронтальная камера — 12 Мп (апертура f/1.9).
- iPhone 17 Air — идентичная двойная камера базовой версии. Конструктивная особенность — модули размещены в едином горизонтальном блоке толщиной 5,4 мм.
- iPhone 17 Pro — тройная камера: основной модуль 48 Мп (апертура f/1.6), ультраширокоугольный 48 Мп (апертура f/2.2) и телеобъектив 48 Мп (апертура f/2.8, 4-кратный оптический зум). Фронтальная камера — 12 Мп.
- iPhone 17 Pro Max — тройная камера с увеличенным телеобъективом: 5-кратный оптический зум, апертура f/2.8, размер сенсора 1/2,55 дюйма. Остальные модули идентичны версии Pro.
Все основные модули используют технологию пиксельного биннинга 2×2 для формирования 12-мегапиксельных изображений с повышенной светочувствительностью. Максимальное разрешение фото — 48 Мп при отключённом биннинге. Поддерживается запись видео в разрешении 4К при 60 к/с во всех версиях. Модели Pro и Pro Max добавляют режим 8К при 30 к/с и запись в формате ProRes.
Рыночная ситуация в России: цены и доступность
- базовый iPhone 17 (128 ГБ) — 73 900-76 500 рублей
- iPhone 17 (256 ГБ) — 81 500-84 200 рублей
- iPhone 17 Air (128 ГБ) — 87 800-91 300 рублей
- iPhone 17 Pro (128 ГБ) — 96 400-99 800 рублей
- iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — 116 500-121 000 рублей
В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается наибольшая стабильность цен и наличие всех конфигураций. В региональных центрах разброс цен достигает 8-12%, отдельные конфигурации могут отсутствовать в наличии более двух недель. Гарантийное обслуживание осуществляется через независимые сервисные центры, имеющие доступ к оригинальным запчастям. Официальная гарантия Apple не предоставляется из-за отсутствия представительства компании на территории РФ.
По данным исследования Data Insight за декабрь 2025 года, объём продаж смартфонов премиум-сегмента (цена от 70 000 рублей) в России сократился на 19% по сравнению с 2024 годом. При этом доля устройств Apple в этом сегменте выросла с 34% до 41%. Средний срок владения смартфоном в России составляет 31 месяц.
Целевые сегменты потребителей
Анализ первых четырёх месяцев продаж показывает следующую сегментацию спроса:
Базовый iPhone 17 приобретают:
- пользователи, переходящие на экосистему Apple с устройств других производителей
- владельцы iPhone 13 и более ранних моделей, обновляющие устройство
- потребители с бюджетом до 85 000 рублей при покупке смартфона
- пользователи, указывающие компактность и вес как ключевые критерии выбора
- владельцы устройств с диагональю экрана до 6,1 дюйма, не желающие перехода на крупные форматы
- потребители, отмечающие важность отсутствия выступа камеры для повседневного использования
- профессиональные фотографы и видеографы, использующие смартфон в рабочих задачах
- владельцы предыдущих версий Pro, обновляющие устройство по циклу два года
- потребители, приобретающие максимальную конфигурацию памяти (512 ГБ и выше)
Данные основаны на опросе 5 000 покупателей, проведённом в ноябре-декабре 2025 года в 15 городах России.
Сравнение с конкурентами в премиум-сегменте
Ниже представлено сравнение ключевых технических характеристик линейки iPhone 17 с актуальными флагманскими устройствами других производителей, доступными на российском рынке в январе 2026 года.
|
Характеристика
|
iPhone 17
|
Samsung Galaxy S25 Ultra
|
Google Pixel 9 Pro XL
|
OnePlus 13
|
Xiaomi 15 Ultra
|
Дисплей
|
OLED 6,3″, 120 Гц
|
Dynamic AMOLED 2X 6,8″, 120 Гц
|
LTPO OLED 6,7″, 120 Гц
|
LTPO AMOLED 6,82″, 120 Гц
|
AMOLED 6,73″, 120 Гц
|
Разрешение экрана
|
2556×1179
|
3120×1440
|
3120×1440
|
3168×1440
|
3200×1440
|
Процессор
|
Apple A19
|
Snapdragon 8 Elite
|
Google Tensor G5
|
Snapdragon 8 Elite
|
Snapdragon 8 Elite
|
Оперативная память
|
8 ГБ
|
12 ГБ
|
16 ГБ
|
16 ГБ
|
16 ГБ
|
Встроенная память
|
128–1024 ГБ
|
256–1024 ГБ
|
256–1024 ГБ
|
256–1024 ГБ
|
512 ГБ–1 ТБ
|
Основная камера
|
2×48 Мп
|
4×200/50/10/10 Мп
|
3×50/48/48 Мп
|
3×50/50/64 Мп
|
4×50/50/50/50 Мп
|
Фронтальная камера
|
12 Мп
|
12 Мп
|
42 Мп
|
32 Мп
|
32 Мп
|
Ёмкость аккумулятора
|
3 561 мА·ч
|
5 000 мА·ч
|
5 100 мА·ч
|
5 400 мА·ч
|
5 400 мА·ч
|
Быстрая зарядка
|
27 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|
45 Вт (проводная)
15 Вт (беспроводная)
|
30 Вт (проводная)
23 Вт (беспроводная)
|
100 Вт (проводная)
50 Вт (беспроводная)
|
90 Вт (проводная)
80 Вт (беспроводная)
|
Разъём
|
USB-C 3.2
|
USB-C 3.2
|
USB-C 3.2
|
USB-C 3.2
|
USB-C 3.2
|
Защита от влаги
|
IP68
|
IP68
|
IP68
|
IP68
|
IP68
|
Вес
|
171 г
|
233 г
|
203 г
|
213 г
|
225 г
|
Ориентировочная цена в РФ
|
от 73 900 ₽
|
от 94 500 ₽
|
от 89 000 ₽
|
от 78 500 ₽
|
от 92 000 ₽
Приведённые данные отражают конфигурации базовых версий устройств с минимальным объёмом встроенной памяти. Цены указаны по состоянию на середину января 2026 года и могут варьироваться в зависимости от региона и канала поставки.
Ключевые различия между устройствами касаются архитектуры процессоров, подходов к построению фотосистем и политик зарядки аккумуляторов. Устройства на базе процессоров Snapdragon 8 Elite демонстрируют схожие показатели производительности в синтетических тестах, но различаются в оптимизации под конкретные задачи. Apple A19 использует собственную архитектуру и оптимизирован под операционную систему iOS.
В сегменте камер наблюдается тенденция к увеличению количества модулей в устройствах конкурентов. Линейка iPhone 17 сохраняет конфигурацию из двух или трёх модулей, делая акцент на программной обработке изображений. Устройства Samsung, Xiaomi и OnePlus используют четыре модуля в топовых версиях, включая перископический телеобъектив и макрообъектив.
Показатели автономности зависят не только от ёмкости аккумулятора, но и от энергоэффективности процессора и оптимизации программного обеспечения. Несмотря на меньшую ёмкость батареи, iPhone 17 демонстрирует сопоставимое время работы с некоторыми конкурентами в сценариях умеренного использования.
Скорость зарядки остаётся областью, где устройства на базе Android-платформ демонстрируют преимущество. Максимальная мощность проводной зарядки у китайских производителей достигает 100 Вт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор за 25–30 минут. В линейке iPhone 17 максимальная мощность ограничена 27 Вт, полная зарядка занимает 90-110 минут.
Оценки аналитических организаций
- расширение модельного ряда до четырёх устройств позволяет охватить дополнительные ценовые сегменты без изменения рекомендованных цен на базовые версии по сравнению с предыдущим поколением.
- унификация частоты обновления дисплея устраняет один из факторов дифференциации между базовыми и профессиональными версиями, что может повлиять на структуру спроса в пользу базовых моделей.
- ультратонкий форм-фактор Air требует компромиссов в объёме аккумулятора (2 815 мА·ч против 3 561 мА·ч у базовой версии), что отражается на времени автономной работы при интенсивном использовании.
По оценке Canalys, доля линейки iPhone 17 в глобальных продажах смартфонов по итогам четвёртого квартала 2025 года составила 21%. В сегменте устройств дороже 800 долларов США доля превысила 58%. В России, по данным «Связного», доля продаж устройств линейки в премиум-сегменте (от 70 000 рублей) достигла 44% в декабре 2025 года.
Эксперты указывают на отсутствие принципиально новых функций по сравнению с предыдущим поколением. Изменения носят эволюционный характер: увеличение разрешения дополнительных камер, снижение энергопотребления процессора, изменение конструктива корпуса в версии Air. Технологии генеративного искусственного интеллекта на устройстве (on-device AI) реализованы в ограниченном объёме — преимущественно в функциях обработки изображений и предиктивного ввода текста.
