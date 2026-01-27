Обзор iPhone 17: технические характеристики, модельный ряд и рыночная ситуация на начало 2026 года

В сентябре 2025 года компания Apple провела презентацию смартфонов линейки iPhone 17. Устройства поступили в продажу в третьей декаде сентября и к январю 2026 года представлены в розничных каналах различных стран, включая Россию. Модельный ряд расширен до четырёх устройств, включая новую категорию ультратонких смартфонов. Технические изменения коснулись дисплейных технологий, процессорной платформы и фотомодулей. Активные продажи айфон 17 продолжаются в условиях общего сокращения объёмов рынка смартфонов в отдельных регионах.

Хронология выхода и поставок

Презентация линейки состоялась 9 сентября 2025 года в Купертино. Предварительные заказы открылись 12 сентября, первые поставки в розничные сети начались 19 сентября. Согласно данным аналитической компании Counterpoint Research, объём глобальных поставок за первые четыре недели составил 14,3 млн единиц, что на 8% превышает показатель iPhone 16 за аналогичный период в 2024 году.

В Россию первые партии поступили 25 сентября через каналы параллельного импорта. Официального присутствия Apple на российском рынке нет, устройства поставляются через независимых дистрибьюторов из стран Евразийского экономического союза, Турции и ОАЭ. По данным мониторинга российских розничных сетей, к концу октября 2025 года объём поставок на российский рынок достиг 380 тыс. устройств. К январю 2026 года все четыре модели линейки доступны в крупных городах, в регионах наблюдается неравномерность наличия конкретных конфигураций.

Структура модельного ряда

Линейка включает четыре устройства с разными габаритами и комплектацией:

iPhone 17 — базовая модель с диагональю дисплея 6,3 дюйма. Корпус выполнен из алюминиевого сплава серии 7000. Тыльная панель — матированное стекло. Вес — 171 грамм.

iPhone 17 Air — ультратонкая версия толщиной 5,5 мм и весом 145 граммов. Диагональ дисплея — 6,6 дюйма. Корпус — комбинация алюминия и композитных материалов. Отличительная особенность — отсутствие выступа камеры над плоскостью корпуса.

iPhone 17 Pro — профессиональная версия с дисплеем 6,3 дюйма. Корпус из титанового сплава. Вес — 187 граммов. Тыльная панель — матированное стекло с усиленным покрытием.

iPhone 17 Pro Max — крупногабаритная версия с дисплеем 6,9 дюйма. Корпус из титанового сплава. Вес — 212 граммов.

Все модели используют интерфейс зарядки и передачи данных USB-C версии 3.2. Разъём соответствует стандарту, введённому Европейской комиссией. Слот для SIM-карты отсутствует — активация операторских услуг осуществляется через eSIM. Поддерживается одновременная работа двух профилей операторов.

Дисплейные технологии

Все четыре модели оснащены OLED-дисплеями с технологией ProMotion. Частота обновления адаптируется в диапазоне от 10 Гц до 120 Гц в зависимости от контента. Максимальная пиковая яркость составляет 3000 нит при съёмке на камеру и 2000 нит при работе с интерфейсом. Минимальная яркость снижена до 1 нит для использования в условиях слабого освещения.

Базовые версии (iPhone 17 и Air) получили дисплеи с разрешением 2556×1179 пикселей. Профессиональные модели (Pro и Pro Max) оснащены панелями с разрешением 2622×1206 пикселей. Плотность пикселей составляет 460 PPI во всех версиях. Покрытие экрана — керамический щитд нового поколения с заявленным увеличением устойчивости к микротрещинам на 18% по сравнению с предыдущим поколением.

Отказ от разделения по частоте обновления между базовыми и профессиональными версиями устраняет одно из ключевых различий линейки предыдущего поколения. В iPhone 16 ProMotion был доступен только в версиях Pro.

Процессорная платформа и память

Линейка использует два процессора на 3-нанометровом техпроцессе:

Apple A19 — устанавливается в базовую модель iPhone 17. Включает 6-ядерный процессор (2 производительных + 4 энергоэффективных), 5-ядерный графический ускоритель и 16-ядерный нейроускоритель. Объём оперативной памяти — 8 ГБ типа LPDDR5X.

Apple A19 Pro — используется в моделях Air, Pro и Pro Max. Отличается увеличенным кэшем третьего уровня (12 МБ против 8 МБ у базовой версии) и 6-ядерным графическим ускорителем. Объём оперативной памяти — 12 ГБ типа LPDDR5X.

Оба чипа поддерживают аппаратное ускорение трассировки лучей в играх. Нейроускоритель обеспечивает производительность до 35 тераопераций в секунду. Энергопотребление при типовых сценариях использования снижено на 22–27% по сравнению с процессорами линейки iPhone 16.

Встроенные варианты памяти: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Тип памяти — NVMe. Скорость последовательного чтения достигает 3,2 ГБ/с в версиях с 512 ГБ и выше.

Фотографическая система

Конфигурация камер различается в зависимости от модели:

iPhone 17 — двойная камера: основной модуль 48 Мп (апертура f/1.6, размер сенсора 1/1,65 дюйма) и ультраширокоугольный модуль 48 Мп (апертура f/2.2, угол обзора 120°). Фронтальная камера — 12 Мп (апертура f/1.9).

— двойная камера: основной модуль 48 Мп (апертура f/1.6, размер сенсора 1/1,65 дюйма) и ультраширокоугольный модуль 48 Мп (апертура f/2.2, угол обзора 120°). Фронтальная камера — 12 Мп (апертура f/1.9). iPhone 17 Air — идентичная двойная камера базовой версии. Конструктивная особенность — модули размещены в едином горизонтальном блоке толщиной 5,4 мм.

iPhone 17 Pro — тройная камера: основной модуль 48 Мп (апертура f/1.6), ультраширокоугольный 48 Мп (апертура f/2.2) и телеобъектив 48 Мп (апертура f/2.8, 4-кратный оптический зум). Фронтальная камера — 12 Мп.

iPhone 17 Pro Max — тройная камера с увеличенным телеобъективом: 5-кратный оптический зум, апертура f/2.8, размер сенсора 1/2,55 дюйма. Остальные модули идентичны версии Pro.

Все основные модули используют технологию пиксельного биннинга 2×2 для формирования 12-мегапиксельных изображений с повышенной светочувствительностью. Максимальное разрешение фото — 48 Мп при отключённом биннинге. Поддерживается запись видео в разрешении 4К при 60 к/с во всех версиях. Модели Pro и Pro Max добавляют режим 8К при 30 к/с и запись в формате ProRes.

Рыночная ситуация в России: цены и доступность

По состоянию на январь 2026 года цены на устройства варьируются в зависимости от региона и канала поставки. Данные основаны на мониторинге пяти крупнейших маркетплейсов и розничных сетей:

базовый iPhone 17 (128 ГБ) — 73 900-76 500 рублей

iPhone 17 (256 ГБ) — 81 500-84 200 рублей

iPhone 17 Air (128 ГБ) — 87 800-91 300 рублей

iPhone 17 Pro (128 ГБ) — 96 400-99 800 рублей

iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) — 116 500-121 000 рублей

В Москве и Санкт-Петербурге наблюдается наибольшая стабильность цен и наличие всех конфигураций. В региональных центрах разброс цен достигает 8-12%, отдельные конфигурации могут отсутствовать в наличии более двух недель. Гарантийное обслуживание осуществляется через независимые сервисные центры, имеющие доступ к оригинальным запчастям. Официальная гарантия Apple не предоставляется из-за отсутствия представительства компании на территории РФ.

По данным исследования Data Insight за декабрь 2025 года, объём продаж смартфонов премиум-сегмента (цена от 70 000 рублей) в России сократился на 19% по сравнению с 2024 годом. При этом доля устройств Apple в этом сегменте выросла с 34% до 41%. Средний срок владения смартфоном в России составляет 31 месяц.

Целевые сегменты потребителей

Анализ первых четырёх месяцев продаж показывает следующую сегментацию спроса:

Базовый iPhone 17 приобретают:

пользователи, переходящие на экосистему Apple с устройств других производителей

владельцы iPhone 13 и более ранних моделей, обновляющие устройство

потребители с бюджетом до 85 000 рублей при покупке смартфона

iPhone 17 Air выбирают:

пользователи, указывающие компактность и вес как ключевые критерии выбора

владельцы устройств с диагональю экрана до 6,1 дюйма, не желающие перехода на крупные форматы

потребители, отмечающие важность отсутствия выступа камеры для повседневного использования

Версии Pro и Pro Max приобретают:

профессиональные фотографы и видеографы, использующие смартфон в рабочих задачах

владельцы предыдущих версий Pro, обновляющие устройство по циклу два года

потребители, приобретающие максимальную конфигурацию памяти (512 ГБ и выше)

Данные основаны на опросе 5 000 покупателей, проведённом в ноябре-декабре 2025 года в 15 городах России.

Сравнение с конкурентами в премиум-сегменте Ниже представлено сравнение ключевых технических характеристик линейки iPhone 17 с актуальными флагманскими устройствами других производителей, доступными на российском рынке в январе 2026 года. Характеристика iPhone 17 Samsung Galaxy S25 Ultra Google Pixel 9 Pro XL OnePlus 13 Xiaomi 15 Ultra Дисплей OLED 6,3″, 120 Гц Dynamic AMOLED 2X 6,8″, 120 Гц LTPO OLED 6,7″, 120 Гц LTPO AMOLED 6,82″, 120 Гц AMOLED 6,73″, 120 Гц Разрешение экрана 2556×1179 3120×1440 3120×1440 3168×1440 3200×1440 Процессор Apple A19 Snapdragon 8 Elite Google Tensor G5 Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Оперативная память 8 ГБ 12 ГБ 16 ГБ 16 ГБ 16 ГБ Встроенная память 128–1024 ГБ 256–1024 ГБ 256–1024 ГБ 256–1024 ГБ 512 ГБ–1 ТБ Основная камера 2×48 Мп 4×200/50/10/10 Мп 3×50/48/48 Мп 3×50/50/64 Мп 4×50/50/50/50 Мп Фронтальная камера 12 Мп 12 Мп 42 Мп 32 Мп 32 Мп Ёмкость аккумулятора 3 561 мА·ч 5 000 мА·ч 5 100 мА·ч 5 400 мА·ч 5 400 мА·ч Быстрая зарядка 27 Вт (проводная)

15 Вт (беспроводная) 45 Вт (проводная)

15 Вт (беспроводная) 30 Вт (проводная)

23 Вт (беспроводная) 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная) 90 Вт (проводная)

80 Вт (беспроводная) Разъём USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 USB-C 3.2 Защита от влаги IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Вес 171 г 233 г 203 г 213 г 225 г Ориентировочная цена в РФ от 73 900 ₽ от 94 500 ₽ от 89 000 ₽ от 78 500 ₽ от 92 000 ₽ Приведённые данные отражают конфигурации базовых версий устройств с минимальным объёмом встроенной памяти. Цены указаны по состоянию на середину января 2026 года и могут варьироваться в зависимости от региона и канала поставки. Ключевые различия между устройствами касаются архитектуры процессоров, подходов к построению фотосистем и политик зарядки аккумуляторов. Устройства на базе процессоров Snapdragon 8 Elite демонстрируют схожие показатели производительности в синтетических тестах, но различаются в оптимизации под конкретные задачи. Apple A19 использует собственную архитектуру и оптимизирован под операционную систему iOS. В сегменте камер наблюдается тенденция к увеличению количества модулей в устройствах конкурентов. Линейка iPhone 17 сохраняет конфигурацию из двух или трёх модулей, делая акцент на программной обработке изображений. Устройства Samsung, Xiaomi и OnePlus используют четыре модуля в топовых версиях, включая перископический телеобъектив и макрообъектив. Показатели автономности зависят не только от ёмкости аккумулятора, но и от энергоэффективности процессора и оптимизации программного обеспечения. Несмотря на меньшую ёмкость батареи, iPhone 17 демонстрирует сопоставимое время работы с некоторыми конкурентами в сценариях умеренного использования. Скорость зарядки остаётся областью, где устройства на базе Android-платформ демонстрируют преимущество. Максимальная мощность проводной зарядки у китайских производителей достигает 100 Вт, что позволяет полностью зарядить аккумулятор за 25–30 минут. В линейке iPhone 17 максимальная мощность ограничена 27 Вт, полная зарядка занимает 90-110 минут.

Оценки аналитических организаций

Аналитики отмечают несколько ключевых аспектов линейки:

расширение модельного ряда до четырёх устройств позволяет охватить дополнительные ценовые сегменты без изменения рекомендованных цен на базовые версии по сравнению с предыдущим поколением.

унификация частоты обновления дисплея устраняет один из факторов дифференциации между базовыми и профессиональными версиями, что может повлиять на структуру спроса в пользу базовых моделей.

ультратонкий форм-фактор Air требует компромиссов в объёме аккумулятора (2 815 мА·ч против 3 561 мА·ч у базовой версии), что отражается на времени автономной работы при интенсивном использовании.

По оценке Canalys, доля линейки iPhone 17 в глобальных продажах смартфонов по итогам четвёртого квартала 2025 года составила 21%. В сегменте устройств дороже 800 долларов США доля превысила 58%. В России, по данным «Связного», доля продаж устройств линейки в премиум-сегменте (от 70 000 рублей) достигла 44% в декабре 2025 года.

Эксперты указывают на отсутствие принципиально новых функций по сравнению с предыдущим поколением. Изменения носят эволюционный характер: увеличение разрешения дополнительных камер, снижение энергопотребления процессора, изменение конструктива корпуса в версии Air. Технологии генеративного искусственного интеллекта на устройстве (on-device AI) реализованы в ограниченном объёме — преимущественно в функциях обработки изображений и предиктивного ввода текста.

Линейка iPhone 17 представлена на рынке с сентября 2025 года. Модельный ряд включает четыре устройства с различной диагональю дисплея, конструкцией корпуса и конфигурацией камер. Технические изменения коснулись унификации частоты обновления экрана, процессорной платформы и разрешения дополнительных фотомодулей. В России устройства доступны через каналы параллельного импорта, цены варьируются в зависимости от региона и объёма памяти. Объём айфон 17 в глобальном масштабе остаётся сопоставимым с показателями предыдущего поколения, в отдельных регионах зафиксировано снижение спроса на фоне общего сокращения рынка смартфонов.

Материал подготовлен на основе данных мониторинга розничных цен, отчётов аналитических агентств Counterpoint Research, Canalys и Data Insight, а также технической документации, опубликованной в открытых источниках по состоянию на январь 2026 года.

