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Очередная «семейная ссора», замешанная на алкоголе, закончилась поножовщиной. Случай в Симферополе
Иллюстрация: vrubcovske.ru

Очередная «семейная ссора», замешанная на алкоголе, закончилась поножовщиной. Случай в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:03 27.06.2021

В Симферополе участковый уполномоченный полиции по горячим следам задержал подозреваемую в нанесении телесных повреждений своему супругу.

В отдел полиции, обслуживающий Киевский район г. Симферополя, поступила телефонограмма от врача скорой медицинской помощи о том, что им оказана помощь 38-летнему местному жителю, поступившему с ножевыми ранениями. Выяснилось, что телесные повреждения мужчина получил по месту жительства. Незамедлительно выехав на место происшествия, участковый уполномоченный полиции по подозрению в совершении преступления задержал 37-летнюю сожительницу потерпевшего, — рассказали подробности в МВД по РК.

Установлено, что женщина является гражданкой сопряженного государства, на территории Республики Крым постоянного места не имеет. От задержанной получены признательные показания. С ее слов, между супругами произошел конфликт на почве алкогольного опьянения, в ходе которого женщина схватила нож и нанесла один удар в область бедра. После чего сама вызвала скорую медицинскую помощь.

Дознанием отдела полиции №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю по данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия), — уточнили в полиции.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Очередная «семейная ссора», замешанная на алкоголе, закончилась поножовщиной. Случай в Симферополе

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