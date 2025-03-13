Очередная кража из банкомата. На этот раз — в Ялте. Закончилась история стандартно — уголовным делом

Сотрудники полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых вышли на след подозреваемой и задержали ее. Полицейские выяснили, что денежные средства потерпевшего присвоила местная жительница, стоявшая за ним в очереди к банкомату. Женщина обнаружила в лотке купюроприемника оставленные деньги и забрала их. Подозреваемая созналась в содеянном. Полученные незаконным путем денежные средства, злоумышленница потратила на личные нужды, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом УМВД России по г. Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники полиции напоминают: если вы нашли деньги в банкомате, осмотритесь и позовите человека, который только что отошел от устройства, сообщите, что он забыл свои денежные средства.

Если никого рядом нет и вы не видели, кто именно отошел от банкомата, тогда позовите сотрудника финансовой организации, или просто не подходите к банкомату и дождитесь, когда он заберет деньги обратно.

Многие считают, что обнаружение чужого – это находка, которую можно забрать себе. И никаких правовых последствий это не повлечет. Однако это заблуждение, и нередко оно приводит к уголовной ответственности и судимости, а иногда и заканчивается лишением свободы.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым