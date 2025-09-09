Очередная партия гумпомощи и спецтехники отправилась из Ялты на Донецкое направление

Помимо техники, бойцам отправлены системы радиоэлектронной разведки, FPV-дроны, генератор.

Везём и провизию для освобожденных территорий — этор порядка двух тонн. Начиная от макарон и тушёнки и заканчивая вещами первой необходимости для жителей. Заботимся и о бойцах, и о мирном населении на освобожденных территориях, — подчеркнул руководитель Благотворительного Фонда «Боевое Братство Ялта-Юг» Александр Кравченко.

Доставку всего груза на этой неделе обеспечит совместная команда волонтерского проекта «Z гараж» и Благотворительного Фонда «Боевое Братство Ялта-Юг».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта