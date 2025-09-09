Прямо сейчас:
Очередная партия гумпомощи и спецтехники отправилась из Ялты на Донецкое направление

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:28 09.09.2025

Команды Благотворительного Фонда «Боевое Братство Ялта-Юг» и «Z гаража» продолжают объединять усилия во имя Победы.

Поддержка наших защитников остается самым важным и объединяющим всех нас делом. Ялта продолжает активно помогать фронту. Эта объемная отправка — результат огромной работы волонтеров, предпринимателей и простых жителей, которые вносят свой вклад в наше общее дело. Низкий поклон каждому, кто оказывает помощь, — цитирует пресс-служба главу администрации города Ялта Янину Павленко.

Особое место в грузе занимают гусеничные радиоуправляемые платформы (наземные дроны), предназначенные для критически важных задач: транспортировки грузов и самоэвакуации раненых бойцов с поля боя. Одна из отправляемых платформ — решетчатой конструкции, другая была модернизирована местным волонтёром-конструктором Виктором Сусловым для повышения устойчивости. Всего с начала деятельности проекта на фронт из Ялты ушло уже 9 таких единиц техники.

Наш автопарк растет и постоянно модернизируется под нужды подразделений. В ремонте сейчас находится 10 машин. В данной отправке — «УАЗ-Патриот Пикап», отремонтированный с помощью предпринимателя Юрия Турлаева, и модернизированный под задачи снайперов ВАЗ-2104. Мы безвозмездно принимаем в дар или для выкупа полноприводные автомобили с высоким клиренсом в исправном состоянии, так как эта техника крайне необходима для выполнения задач на передовой, — отмечает руководитель проекта «Z гараж» Григорий Курочкин.

Помимо техники, бойцам отправлены системы радиоэлектронной разведки, FPV-дроны, генератор.

Везём и провизию для освобожденных территорий — этор порядка двух тонн. Начиная от макарон и тушёнки и заканчивая вещами первой необходимости для жителей. Заботимся и о бойцах, и о мирном населении на освобожденных территориях, — подчеркнул руководитель Благотворительного Фонда «Боевое Братство Ялта-Юг» Александр Кравченко.

Доставку всего груза на этой неделе обеспечит совместная команда волонтерского проекта «Z гараж» и Благотворительного Фонда «Боевое Братство Ялта-Юг».

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

