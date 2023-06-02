Очередная запись нарушения ПДД, выложенная в соцсетях, очередной нарушитель в Крыму наказан

Не в первый раз (аналогичные истории — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ) видео нарушений ПДД в Крыму, выложенное в соцсетях, становится основанием для наказания нарушителя. На этот раз сотрудники Госавтоинспекции Ялты привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего Правила дорожного движения. В социальной сети Интернет была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля Lexus грубо нарушил Правила дорожного движения.

Установлено, что 28.05.2023 в 12:57 на автодороге Ялта-Севастополь на дороге с двусторонним движением водитель в нарушении требований дорожной разметки пересек две сплошные линии и осуществил поворот на лево, чем создал риск для возможного дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушителя. 45-летний мужчина по требованию полицейских явился в подразделение ГИБДД Ялты для выяснения обстоятельств, — сообщили в МВД по РК.

В отношении нарушителя вынесено постановление по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

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