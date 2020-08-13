Очередной облет Черноморского побережья Крыма американскими самолетами, очередной перехват

По информации Национального центра управления обороной РФ, 12 августа был зафиксирован облет Черноморского побережья Крыма американскими самолетами-разведчиками. Как сообщили в ведомстве, изначально над Черным морем были зафиксированы две воздушные цели, которые приближались к государственной границе России. Особенно «незваных гостей» заинтересовал морской район близ Севастополя.

Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После разворота самолетов ВВС и ВМС США от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами не допущено, — говорится в сообщении.

Информацию подтверждают данные мониторингового ресурса PlaneRadar .

Также Миноброны РФ опубликовало видео сопровождения «незваных гостей».