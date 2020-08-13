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Очередной облет Черноморского побережья Крыма американскими самолетами, очередной перехват
Скриншот видео Миноброны РФ

Очередной облет Черноморского побережья Крыма американскими самолетами, очередной перехват

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:39 13.08.2020

По информации Национального центра управления обороной РФ, 12 августа был зафиксирован облет Черноморского побережья Крыма американскими самолетами-разведчиками. Как сообщили в ведомстве, изначально над Черным морем были зафиксированы две воздушные цели, которые приближались к государственной границе России. Особенно «незваных гостей» заинтересовал морской район близ Севастополя.

Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

После разворота самолетов ВВС и ВМС США от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американскими самолетами не допущено, — говорится в сообщении.

Информацию подтверждают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

Очередной облет Черноморского побережья Крыма американскими самолетами, очередной перехват

Очередной облет Черноморского побережья Крыма американскими самолетами, очередной перехват

Также Миноброны РФ опубликовало видео сопровождения «незваных гостей».

Очередной облет Черноморского побережья Крыма американскими самолетами, очередной перехват

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