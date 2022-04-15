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Очередной «диванный вояка» в Крыму оштрафован за негатив в адрес Вооруженных Сил Российской Федерации

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 11:16 15.04.2022

14 апреля 2022 года Советский районный суд Республики Крым рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении 18-летнего жителя пгт.Советский по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Судом установлено, что 13 апреля 2022 года юноша, находясь на территории образовательного учреждения, с целью дискредитации и воспрепятствования использования Вооружённых Сил Российской Федерации, публично негативно высказывался в адрес Вооружённых Сил Российской Федерации. В судебном заседании молодой человек вину не признал, — сообщили в пресс-службе суда.

Изучив и проанализировав материалы дела, суд признал юношу виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ — осуществление публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Постановлениям Советского районного суда Республики Крым от 14 апреля 2022 года молодому человеку назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45000 рублей. Постановления суда не вступило в законную силу.

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