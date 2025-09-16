Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Очередной гуманитарный груз от Симферопольской и Крымской епархии прибыл в Херсонскую область
Новости Республики
Очередной гуманитарный груз от Симферопольской и Крымской епархии прибыл в Херсонскую область
фото: Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии

Очередной гуманитарный груз от Симферопольской и Крымской епархии прибыл в Херсонскую область

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:36 16.09.2025

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии передал очередной груз в Центр социальной помощи Патриаршей гуманитарной миссии Русской Православной Церкви в Скадовской и Алешковской епархии Херсонской области.

В составе груза: продуктовые и бытовые наборы, которые были собраны и укомплектованы в гуманитарном центре Симферополя из переданных монастырями и приходами Симферопольской и Крымской епархии продуктов, бытовых товаров и средств гигиены. Помимо этого, в полевой госпиталь был передан дизельный генератор, а также сочные, ароматные яблоки от крестьянского хозяйства «Шекета Л. И.» из поселка Танковое Бахчисарайского района и сладости к чаю от храма святого священномученика Елеазара (Спиридонова) в с. Танковое Бахчисарайского благочиния.

Узнайте больше:  В Крыму мама погибшего бойца помогает фронту

Благодарим наместников монастырей, благочинных церковных округов и настоятелей приходов всей Крымской митрополии, всех прихожан, неравнодушных благодетелей и всех, кто оказывают поддержку или участвуют в помощи ближнему.

источник: Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x