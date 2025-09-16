Очередной гуманитарный груз от Симферопольской и Крымской епархии прибыл в Херсонскую область

Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии передал очередной груз в Центр социальной помощи Патриаршей гуманитарной миссии Русской Православной Церкви в Скадовской и Алешковской епархии Херсонской области.

В составе груза: продуктовые и бытовые наборы, которые были собраны и укомплектованы в гуманитарном центре Симферополя из переданных монастырями и приходами Симферопольской и Крымской епархии продуктов, бытовых товаров и средств гигиены. Помимо этого, в полевой госпиталь был передан дизельный генератор, а также сочные, ароматные яблоки от крестьянского хозяйства «Шекета Л. И.» из поселка Танковое Бахчисарайского района и сладости к чаю от храма святого священномученика Елеазара (Спиридонова) в с. Танковое Бахчисарайского благочиния.

Благодарим наместников монастырей, благочинных церковных округов и настоятелей приходов всей Крымской митрополии, всех прихожан, неравнодушных благодетелей и всех, кто оказывают поддержку или участвуют в помощи ближнему.

источник: Специальный гуманитарный центр Крымской митрополии

