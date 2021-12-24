Очередные изменения в указе о «повышенной готовности» в Крыму. И снова послабления, на этот раз — общепиту

Глава РК Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ

В документе сказано о приостановке действия запрета на оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций. С 20 января действие ограничений будет возобновлено. Кроме того, разрешена деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе.

Оказание услуг по организации и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий (в развлекательных центрах и иных развлекательных заведениях, в том числе в детских досуговых и развлекательных организациях), работу караоке-клубов, кальянных, ночных клубов и танцевальных залов, в том числе с 20 января 2022 года, расположенных на территории предприятий общественного питания, и прочих аналогичных организаций. Ограничения, установленные абзацем первым настоящего подпункта, не распространяются на деятельность боулингов и аттракционов, расположенных на открытом воздухе, — говорится в документе.

Согласно указу допуск совершеннолетних граждан на объекты общественного питания, расположенные на территории аэропорта и объектах придорожного сервиса, возможен без предъявления сертификата о прохождении вакцинации или QR-кода, сертификата о перенесённом заболевании или QR-кода.

Предварительно, режим «послаблений» будет действовать до 20 января, а там… как эпидситуация сложится.

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