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Очередные изменения в указе о режиме «повышенной готовности» в Крыму: заезды в санатории и отели
Фото: Engin_Akyurt, pixabay.com

Очередные изменения в указе о режиме «повышенной готовности» в Крыму: заезды в санатории и отели

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:36 06.11.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес изменение в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ

Согласно указу с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации, либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг. Лицам, имеющим противопоказания к вакцинации, необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее чем за 72 часа.

Кроме того, запрещено бронирование мест без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В новой редакции указа подчеркиваются места, где именно нужен QR-код (или ПЦР-тест не «старше» 7 дней) в Крыму. Это:

  • рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные,
  • фуд-корты,
  • караоке-клубы, кальянные,
  • дискотеки, ночные клубы,
  • концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации,
  • салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны,
  • СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны,
  • фитнес-центры и иные объекты спорта,
  • организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки,
  • торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более,
  • пешие и автобусные экскурсии.

Очередные изменения в указе о режиме «повышенной готовности» в Крыму: заезды в санатории и отели

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