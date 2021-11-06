Очередные изменения в указе о режиме «повышенной готовности» в Крыму: заезды в санатории и отели

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес изменение в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».
Согласно указу с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации, либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг. Лицам, имеющим противопоказания к вакцинации, необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее чем за 72 часа.
Кроме того, запрещено бронирование мест без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В новой редакции указа подчеркиваются места, где именно нужен QR-код (или ПЦР-тест не «старше» 7 дней) в Крыму. Это:
- рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные,
- фуд-корты,
- караоке-клубы, кальянные,
- дискотеки, ночные клубы,
- концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации,
- салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны,
- СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны,
- фитнес-центры и иные объекты спорта,
- организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки,
- торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более,
- пешие и автобусные экскурсии.
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