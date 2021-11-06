Очередные изменения в указе о режиме «повышенной готовности» в Крыму: заезды в санатории и отели

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес изменение в Указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

Указ

Согласно указу с 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации, либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг. Лицам, имеющим противопоказания к вакцинации, необходимо предъявить медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских противопоказаний, заверенный лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и отрицательный результат ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученный не позднее чем за 72 часа.

Кроме того, запрещено бронирование мест без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг.

В новой редакции указа подчеркиваются места, где именно нужен QR-код (или ПЦР-тест не «старше» 7 дней) в Крыму. Это:

рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные,

фуд-корты,

караоке-клубы, кальянные,

дискотеки, ночные клубы,

концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации,

салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны,

СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны,

фитнес-центры и иные объекты спорта,

организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки,

торговые, торгово-развлекательные центры площадью 300 кв. метров и более,

пешие и автобусные экскурсии.