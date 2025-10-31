Очистные сооружения «Миндальное» и «Утес» в Крыму введут в эксплуатацию до конца 2025 года

До конца текущего года планируем ввести в эксплуатацию два очистных сооружения “Миндальное” и “Утес”, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

По словам Председателя Правительства, станция в селе Миндальное уже готова на 100%. Она оснащена современными системами механической и глубокой биологической очистки, а также ультрафиолетовым обеззараживанием. Мощность объекта составляет до 15 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Сброс очищенной воды будет осуществляться через коллектор длиной более 5 км в озеро Бугаз.

Пусконаладочные работы на объекте завершены, сейчас ведётся подготовка технической документации для передачи сооружения эксплуатирующей организации.

Что касается КОС «Утес» в посёлке Малый Маяк, его строительная готовность составляет 95%. После модернизации мощность станции увеличится с 3 до 5 тысяч кубометров в сутки. Здесь также внедрены технологии механической и биологической очистки с УФ-обработкой. Сброс очищенных вод будет осуществляться в море через глубоководный выпуск длиной 2,4 км.

На объекте завершается монтаж контрольно-пропускного пункта, установка наружного освещения, отделка фасадов, дорожные работы и благоустройство территории.

Юрий Гоцанюк подчеркнул, что реализация этих проектов имеет ключевое значение для экологической безопасности региона и повышения качества жизни населения.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым