Один турист покурил, другие – посидели у костра. Итого: два пожара на ЮБК

Накануне на территории Ялтинского лесного природного заповедника ликвидированы да «ландшафтных» пожара. Дознавателями отделов надзорной деятельности по г. Ялта и г. Алушта была проведена проверка. Официально: виновны люди. Беспечные туристы.И горел не сухостой, а заповедный лес.

Причиной первого пожара в Ялте стало неосторожное обращение с огнём в результате курения. Место очага находится на тропе, ведущей к роднику. Брошенный окурок мог привести к уничтожению лесной подстилки на площади 0,13 га.

Причина пожара в Алуште — разожжённый в лесном массиве костёр, который перекинулся на лесную подстилку, сухую растительность и деревья. Огонь был ликвидирован на площади 0,46 га.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 17 апреля на территории полуострова объявлен особый противопожарный режим, во время которого запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы.

В случае несоблюдения мер предосторожности, суммы штрафов: для граждан от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц от 400 до 800 тыс. рублей, – напомнили о наказании в ГУ МЧС России по РК.

Всего в 2024 году возбуждено 9 уголовных дел: 2 по статье 261 Уголовного кодекса РФ (предусматривает ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений), 7 — по статье 168 УК РФ (Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Просмотры: 11