Одна из причин срыва курортного сезона в Крыму – «непосильные» требования Роспотребнадзора

Сергей Аксёнов подтвердил: никакого курортного сезона в Крыму в этом году не будет, так как отели, санатории, дома отдыха и прочие «средства размещения» просто не в силах выполнить все требования Роспотребнадзора. Такое мнение Глава Республики выразил в эфире телеканала «Крым 24». В то же время, он признал требования санитарных врачей справедливыми.

При сегодняшних справедливых требованиях Ропотребнадзора запустить курортную сферу невозможно. Мы это объективно понимаем, по сегодняшним требованиям, по тем условиям, которые выдвигаются Роспотребнадзором, – сказал Аксёнов.

По его словам, о проблемах крымского курортного бизнеса знают и Министр экономического развития РФ Максим Решетников, и руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Слово за федеральным центром.

Если на федеральном уровне не будет изменения подходов и требований к санаторно-курортным учреждениям в части предохранительных мер, санатории Крыма физически не смогут выполнить существующие рекомендации. Попробуем с руководство Роспотребнадзора еще раз проговорить о возможности смягчения этих требований, – сказал Аксёнов.

Он еще раз призвал честно и реалистично смотреть на перспективы этого лета. Туристов из других регионов в Крыму почти не будет. Мнение «все равно поедут» может разбиться об ограничительные меры: приезжих могут в этом году (именно году) если и пускать в Крым, то только «через обсерватор».

Так что вся надежда на «внутренний туризм», оздоровление бюджетников-крымчан… Но и на это нужны деньги, которых в бюджете Республики нет. А тут еще и «непосильные» противоэпидемические требования Роспотребнадзора… Круг замкнулся