Одного отогнали, второй – тут как тут. Над Черным морем «сопроводили» американский самолет-разведчик

Но заявился «сменщик», еще и с заправщиком.

Ежедневные полеты американских и натовских самолетов-разведчиков над Черным морем и вблизи берегов Крыму уже никого не удивляют. Но иногда наглость «гостей» зашкаливает, тогда приходится их аккуратно сопровождать, «подталкивая» подальше от российской границы. Очередной инцидент случился сегодня.

Су-30 сопроводил самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon ВМС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной. Разведчика обнаружили вблизи российских границ над акваторией Черного моря. Российский дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-30 Южного военного округа был поднят в воздух и сопроводил американский самолет до тех пор, пока тот не развернулся от российской границы. После этого Су-30 вернулся в аэропорт базирования.

По информации мониторингового ресурса PlaneRadar , американский «гость» приближался к морской границе РФ в районе Севастополя на расстояние 20 км. Поэтому в воздух и был поднят Су-30.

После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, — уточнили в Министерстве обороны РФ.

Также в Минобороны отметили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства.

Ранее над акваторией Черного моря российские истребители Су-27 сопроводили французские истребители «Рафаль» и «Мираж». Инцидент произошел 8 декабря над нейтральными водами Черного моря.

Но это ладно, не успели сегодня «проводить» разведчика ВМС США, как ему на смену заявился самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135U. Он взлетел с авиабазы на острове Крит, совершил облет западного побережья Крыма, потом провел дозаправку в воздухе и продолжил облет полуострова… правда на солидном отдалении от российской границы.

Скриншоты PlaneRadar, видео: Минобороны РФ.

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