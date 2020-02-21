«Однушки» в Севастополе и в Крыму — в тройке самых дорогих квартир на юге России

В большинстве регионов Южного федерального округа «однушки», которые можно было бы охарактеризовать как «элитные», не представлены в принципе. Но чем ближе к морю, тем выше цены – в курортных зонах стоимость однокомнатных квартир и апартаментов может превышать планку в $1 млн.

К такому выводу пришли эксперты ЦИАН , составив рейтинг регионов по стоимости самых дорогих «однушек» на вторичном рынке ЮФО.

В рейтинг вошли лоты, экспонирующиеся на вторичном рынке, как в старом жилом фонде, так и в новостройках, но уже введенных в эксплуатацию. Обязательным условием для всех участников рейтинга стало наличие отделки.

8 место. Республика Калмыкия (2,9 млн рублей / 60 кв. м.)

Элиста, улица А. С. Пушкина. Открывает рейтинг регионов ЮФО по стоимости самых дорогих однокомнатных квартир Республика Калмыкия. Максимум в этой категории на локальном вторичном рынке составляет 2,9 млн рублей. Данная квартира имеет площадь 60 кв. м, она расположена в относительно новом доме в центре Элисты. В квартире сделан свежий ремонт, после окончания которого в ней практически никто не жил.

7 место. Республика Адыгея (3,3 млн рублей / 60 кв. м)

Майкоп, улица Гайдара. Чуть выше выставлен ценник у самой дорогой однокомнатной квартиры в Республике Адыгея – 60-метровая «однушка» на улице Гайдара в Майкопе оценена в 3,3 млн рублей. В квартире выполнена качественная отделка, она готова к заселению без дополнительных вложений в ремонт.

6 место. Астраханская область (5,5 млн рублей / 58,8 кв. м)

Астрахань, улица Максима Горького. Астраханская область преодолевает отметку в 5 млн рублей – максимальный уровень цен в категории однокомнатных квартир в этом регионе зафиксирован на уровне 5,5 млн рублей. За эту сумму можно приобрести квартиру площадью 58 кв. м на улице Максима Горького в центре Астрахани. Лот продается с качественной отделкой. В стоимость также включено машиноместо в подземном паркинге.

5 место. Волгоградская область (6,99 млн рублей / 77 кв. м)

Волгоград, улица Маршала Чуйкова. Волгоградская область чуть-чуть не дотянула до уровня в 7 млн рублей – максимальный ценник здесь остановился на отметке в 6,99 млн рублей. В элитном доме на берегу Волги на продажу выставлена «однушка» студийной планировки площадью 77 «квадратов». В квартире выполнена отделка в современном стиле, покупателю останется вся мебель и бытовая техника.

4 место. Ростовская область (7,35 млн рублей / 55 кв. м)

Ростов-на-Дону, Буденновский проспект, ЖК «Адмирал». Четвертое место у Ростовской области и жилого комплекса «Адмирал» в центре Ростова-на-Дону. В данном проекте, сданном в эксплуатации чуть менее трех лет назад, предлагается однокомнатная квартира стоимостью 7,35 млн рублей. «Однушка» площадью 55 кв. м имеет классическую планировку – кухня + отдельная спальня. Она продается со «свежим» ремонтом, а также встроенной кухней и мебелью.

3 место. город федерального значения Севастополь (12 млн рублей / 45 кв. м)

Парковая улица, ЖК «Аква Delux». Тройку лидеров замыкает Севастополь. В этом городе федерального значения максимум находится на уровне 12 млн рублей. Это запрашиваемый бюджет покупки апартаментов площадью 45 кв. м комплексе «Аква Delux». Проект расположен в курортной зоне рядом с Дельфинарием и Парком Победы, самые дорогие однокомнатные апартаменты в нем предлагаются с готовой отделкой в современном стиле и оборудованной кухней.

2 место. Республика Крым (22,4 млн рублей / 66 кв. м)

пгт Кореиз, ЖК Palmira. «Серебро» у Республики Крым. Здесь в поселке Кореиз рядом с Ялтой есть возможность стать собственником апартамента площадью 66 кв. м в комплексе Palmira. Это четырехзвездочный отель на первой линии, где можно приобрести апартаменты студийной планировки с классической отделкой за 22,4 млн рублей. В качестве бонуса – терраса с видом на море.

1 место. Краснодарский край (76,52 млн рублей / 95,9 кв. м)

Краснодар, улица Орджоникидзе, Karat Apartments. И безоговорочным лидером рейтинга регионов ЮФО с самыми дорогими «однушками» становится Краснодарский край и курортный Сочи. За 76,52 млн рублей в новом комплексе Karat Apartments реализуется апартамент площадью 95,9 кв. м. Лот спланирован в так называемом «евро-формате»: зоны кухни, столовой и гостиной объединены в единое пространство, а спальня представляет собой отдельное помещение. Лот расположен на 17 этаже и оборудован балконом, что обеспечивает захватывающие дух виды на морские просторы.

Источник: ЦИАН

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.