Одобрен закон о полномочиях властей Крыма и Севастополя в сфере земельных отношений

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который продлевает на два года — до 1 января 2027 года — срок действия полномочий властей Крыма и Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений, а также сферы кадастрового учета недвижимости.

Согласно действующей редакции закона о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образованию в составе РФ новых регионов, такие полномочия установлены до 1 января 2025 года. Как отметил зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Максим Кавджарадзе, на два года продлевается срок действия полномочий органов госвласти Республики Крым и города Севастополя по установлению особенностей регулирования имущественных и земельных отношений, кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Также это продление коснется, по словам сенатора, и действий в отношении незаконных объектов капитального строительства.

В изначальной версии законопроекта, внесенного в Госдуму в апреле, предлагалось продлить эти полномочия до 1 января 2030 года. Как отмечалось в сопроводительных документах к закону, такое продление необходимо для поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей, в том числе посредством предоставления им в собственность бесплатных земельных участков. Согласно приведенным данным, в очереди на получение участка состоят 9 912 участников СВО и членов их семей, предоставлено в собственность бесплатно 826 земельных участков.

Учитывая количество граждан, уже состоящих в очереди, и их увеличение, работа в указанном направлении будет продолжена в течение длительного времени, — говорится в документе.

источник: ТАСС