Офицерская честь и мужской характера. В Севастополе почтили память Министра МЧС России Евгения Зиничева

9 сентября в севастопольском чрезвычайном ведомстве почтили память Министра МЧС России генерала армии Евгения Зиничева. Траурное мероприятие состоялось на территории Главного управления МЧС России по городу Севастополю.

Глава МЧС России погиб при исполнении служебного долга 8 сентября 2021 года в Норильске во время проведения межведомственных учений, спасая человека. Он совершил поступок, достойный не только руководителя, но и истинного спасателя, Человека с большой буквы. Вся страна пребывает в глубокой скорби. Переживает всю тяжесть утраты и личный состав Главного управления МЧС России по городу Севастополю, и севастопольские кадеты МЧС, и представители городских властей, и рядовые граждане, которые искренне уважали Евгения Николаевича, видели в нём пример офицерской чести и стойкого мужского характера, — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности начальника Главного управления полковник внутренней службы Алексея Большова.

Была объявлена минута молчания. Опустившуюся тишину пронзил гул пожарных сирен. К портрету главы ведомства собравшиеся возложили алые гвоздики и розы. Почтить память Евгения Зиничева в эти дни могут все севастопольцы и гости города: перед фасадом Главного управления МЧС России – по адресу улица Олега Кошевого, дом 6 – создан стихийный мемориал, куда граждане приносят живые цветы.

Мужество, самоотверженность, высочайший профессионализм Министра Евгения Зиничева навсегда останутся нравственными ориентирами для севастопольских сотрудников МЧС и для русского народа в целом, — отмечают в чрезвычайном ведомстве.

Напомним, министра МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая кинорежиссёра Александра Мельника — здесь.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе