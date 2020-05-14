Официально: глава Роспотребнадзора заявила об остановке роста заболеваемости COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что в стране удалось остановить рост заболеваемости COVID-19.

Я бы здесь очень осторожно подошла к оценке. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день, — сказала Попова в интервью телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», которая выйдет в эфир «России-1» (ВГТРК) в воскресенье.

По ее словам, уже 11 дней «у нас нет дальнейшего прироста, темп прироста очень незначительный».

14 мая число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки в целом по России впервые со 2 мая опустилось ниже отметки в 10 тысяч — до 9 974. Темп прироста снизился с 8,5% 3 мая до 4,1% 14 мая.

Всего в России на данный момент 252,2 тыс. заболевших, страна находится на втором месте после США по числу зарегистрированных случаев COVID-19 (по данным университета Джонса Хопкинса).

По материалам ИА «Интерфакс».