Официально: крымскому бизнесу доступен большой комплекс мер поддержки

Крымскому бизнесу доступен большой комплекс мер поддержки. Вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико напомнила о комплексе первоочередных мер поддержки малого и среднего бизнеса, в связи с противодействием распространению коронавируса, действующих в регионе, рассказала об обновленных мерах поддержки, доступных предпринимателям.

Все меры поддержки бизнеса сформированы на основе анализа текущего состояния бизнеса и закреплены в комплексе первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым в связи с осуществлением мер по противодействию распространению на территории Республики Крым новой коронавирусной инфекции, утвержденном Главой РК, – подчеркнула Ирина Кивико.

Еженедельно меры поддержки бизнеса дорабатываются, обновляются, им соответствует принятие нормативно-правовых документов. Вице-премьер пояснила, что все принимаемые меры задействуют разные направления поддержки и в комплексе дадут ощутимую поддержку экономике в кризисной ситуации. Реализуемые меры:

Снижение налоговых ставок.

На сегодняшний день приняты поправки в налоговое законодательство региона. Снижены ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) и патентной системе (ПСН). Ставка УСН снижена по пострадавшим отраслям с 4% до 2%, доходы минус расходы – с 10% до 5%, ПСН – в 2 раза, по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) также снижена ставка.

Снижена ставка по налогу на имущество и по транспортному налогу на 50% для налогоплательщиков и организаций, которые отнесены к пострадавшим отраслям. Это порядка 30% от всех субъектов МСП.

Отмена и снижение обязательных платежей.

В соответствии с Указом Главы Республики Крым неработающие субъекты МСП освобождаются от арендной платы в апреле в отношении недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым, за исключением жилых помещений. Работающие предприниматели выплатят только 50% от суммы аренды в апреле. Кроме того, бизнесу предоставляется отсрочка платежей за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года, которая подлежит уплате до 20 декабря 2020 года.

Кроме того, принято решение о не начислении пени за просрочку за оплату коммунальных услуг у субъектов хозяйствования.

Финансовая поддержка.

Правительство Крыма приняло решение о докапитализации Фонда микрофинансирования на 200 млн руб. из республиканского бюджета для увеличения доступности льготных кредитов для МСП. Разработан микрозайм «Скорый» с льготной процентной ставкой 3% с возможностью получения для выплаты зарплаты, погашения арендных и коммунальных платежей. Клиентам Фонда доступна реструктуризация задолженности по уже действующим займам.

Крымский гарантийный фонд снизил комиссия в 2 раза до 0,5% за предоставление поручительств. Предоставлена возможность пролонгации поручительства без комиссии субъектам хозяйствования по действующим кредитам в коммерческих банках, по которым предоставлены «кредитные каникулы». 15 апреля 2020 года Гарантийный фонд докапитализирован из федерального бюджета на 48 млн рублей. Сейчас его портфель составляет 865 млн руб.

Более 300 субъектов хозяйствования получат компенсации в размере ключевой ставки – 6% на погашение части процентной ставки по коммерческим кредитам из республиканского бюджета.

Поддержка работодателей.

Для работодателей разработаны дополнительные меры поддержки, предоставляемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Мера поддержки будет распространяться на тех работодателей, у которых работники оказались под риском увольнения, в случае введения режима простоя, режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, организации временных рабочих мест (при приостановке основного процесса деятельности предприятия).

Будет производиться возмещение части заработной платы в расчете на одного работника не более минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей, затраты на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды до 3 716 рублей и расходы на материалы для организации временных рабочих мест в размере 3 000 рублей на одно рабочее место.

Поддержка инвестиционной политики.

Для инвесторов предусмотрен перенос сроков выполнения мероприятий, предусмотренных календарным планом, при подписании дополнительного соглашения. Для участников свободной экономической зоны предусмотрены отсрочки по устранению нарушений условий договоров свободной экономической зоны, связанных с введением режима повышенной готовности.

Информационная поддержка.

Запущен сайт по поддержке и организации работы бизнеса в период COVID-19. На сайте собрана актуальная информация, касающаяся поддержки МСП: телефоны «горячих линий», порядок работы органов, предоставляющих госуслуги, меры поддержки бизнеса, условия работы с 30 марта, ответы на часто задаваемые вопросы. «Горячая» линия 8 (800) 500-38-59.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК.