Официально: меры социальной поддержки, предоставляемые в Крыму (по состоянию на 30 апреля)

В Крыму меры социальной поддержки для семей с детьми и в виде социальных выплат предоставляются 108,4 тыс. граждан. На эти цели в 2020 году предусмотрено 10,4 млрд. рублей. В I квартале текущего года на осуществление выплат направлено финансирование на сумму 3,1 млрд. руб.

Так, 7 207 малоимущих семей, из них 3 080 семей являются многодетными, получают государственную социальную помощь в виде социального пособия в размере разницы между прожиточным минимумом для семьи и ее среднедушевым доходом. Средний размер помощи составляет 9,8 тыс. руб., для многодетной семьи – 16,4 тыс. руб. На эти цели в текущем году предусмотрено 662,8 млн. руб., в апреле профинансировано 80 млн. руб.

Многодетным семьям помощь выплачивается с доплатой в размере:

— 2682,25 руб. (в семьях с 3 и 4 детьми);

— 5 364,5 руб. (в семьях, воспитывающих от 5 детей).

Кроме того, 15 478 семьям с низким среднедушевым доходом предоставляется пособие на ребенка в размере 618,15 руб. на каждого ребенка в возрасте до 18 лет на 28 865 детей.

29 701 семей получают пособие на ребенка одинокой матери и на ребенка, второй родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, на 38 477 детей в размере 2 764,5 руб. На сегодняшний день предоставляется 25% величины прожиточного минимума на ребенка за III квартал предыдущего финансового года.

На эти цели в 2020 году предусмотрено 1,4 млрд. руб., на выплату пособия на ребенка в апреле за счет средств республики направлено 128,5 млн. руб.

8 644 семьям при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется ежемесячная выплата до достижения им возраста 3 лет (закон Республики Крым от 27.11.2014 № 11-ЗРК/2014 «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым»), в 2020 году размер выплаты 11 058 руб. (размер прожиточного минимума на ребенка за III квартал предыдущего финансового года).

На эти цели в 2020 году запланировано 1 267,1 млн. руб., из них 1 189,2 млн. руб. за счет средств федерального бюджета, 77,8 млн. руб. – за счет средств бюджета Республики.

В апреле на выплату пособия направлено 102,8 млн. руб., из них 97,7 млн. руб. за счет средств федерального бюджета и 5,1 млн. руб. за счет средств бюджета РК.

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» за счет средств федерального бюджета предоставляется ежемесячная выплата при рождении первого ребенка, в 2020 году в размере 11 225 руб. (прожиточный минимум для детей за II квартал года, предшествующего году обращении).

В 2020 году на выплату пособия предусмотрено 2062,8 млн. руб., в апреле текущего года на выплату пособия 11802 семьям направлено 168,3 млн. руб.

С июня текущего года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 № 199 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» семьям, проживающим в Республике Крым, будет предоставляться ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 5612,5 руб. (50% величины прожиточного минимума на ребенка за II квартал года, предшествующего году обращения).

Прогнозная численность детей, на которых будет в текущем году предоставлена выплата, составляет более 40 тысяч.

С целью предоставления предусмотренных выплат принят Закон Республики Крым от 06 апреля 2020 № 53-ЗРК/2020 «О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно».

Также между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Советом министров Республики Крым 15 апреля 2020 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета № 149-09-2020-304.

На эти цели в 2020 году запланировано 2,8 млрд. руб., из них 2,6 млрд. руб. за счет средств федерального бюджета, 140,6 млн. руб. – за счет средств Республики Крым.

Кроме того, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и необходимостью соблюдения режима самоизоляции в действующее законодательство Республики Крым внесены изменения, в соответствии с которыми срок предоставления мер социальной поддержки за счет средств Республики Крым, которые назначены семье по состоянию на 25 марта 2020, продлен до 1 октября текущего года, в беззаявительном порядке (закон Республики Крым от 06.04.2020 N 55-ЗРК/2020).

Таким образом, более 1,5 тыс. граждан не нужно обращаться в органы труда и социальной защиты за продлением указанных выплат, что позволяет в условиях самоизоляции ежемесячно получать поддержку от государства, вплоть до 1 октября 2020 года.

Помимо этого, в соответствии с Федеральным законодательством продлены выплаты на первого (второго) ребенка, которому в период с апреля по сентябрь текущего года исполняется 1 или 2 года, без обращения гражданина.

Пенсионный фонд Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» осуществляет выплату на ребенка в возрасте до 3 лет в размере 5 тыс. руб. лицам, имеющим право на материнский капитал.

Также приняты новые меры на период повышенной готовности. В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 106-У «Об установлении в Республике Крым дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в республике введены дополнительные меры социальной поддержки за счет средств Республики Крым, на эти цели предусмотрено 718,6 млн. рублей.

Единовременная выплата лицам, получающим на 1 апреля 2020 года федеральную социальную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в размере 2 тыс. руб. Начисление выплаты осуществлено автоматически, без обращения получателя.

На выплату 89,3 тыс. граждан предусмотрено 181,6 млн руб., выплата произведена 80 тыс. граждан на сумму 160 млн. руб.

Единовременная выплата на ребенка одинокой матери в размере 3 тыс. руб.

На выплату помощи 38 477 детям предусмотрено 115,1 млн руб. Произведена выплата 38081 ребенку на 114,2 млн. руб.

Единовременная выплата одному из родителей (усыновителей, опекунов) ребенка-инвалида в размере 5 тыс. руб.

На выплату помощи 7 тыс. детей предусмотрено 35,1 млн. руб.

Выплата произведена 3000 детям-инвалидам на сумму 15 млн. руб.

Ежемесячная выплата на ребенка, рожденного в период с 1 апреля 2017 года по 31 декабря 2017 года в размере 5 тыс. руб. Выплата будет осуществляться за апрель-июнь текущего года до достижения ребенком трехлетнего возраста, при условии, что семье не выдавался сертификат на материнский (семейный) капитал.

Для выплаты пособия 6,6 тыс. детей в бюджете республики предусмотрено 99,2 млн руб. На сегодняшний день осуществлено финансирование на сумму 3,2 млн руб. на 642 ребенка.

Ежемесячная выплата на ребенка, рожденного в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г. в размере 5 тыс. руб.

Выплата будет осуществляться за апрель-июнь текущего года при условии, что семье не выдавался сертификат на материнский (семейный) капитал и не предоставляется выплата в связи с рождением (усыновлением) первого, второго ребенка в соответствии с Федеральным законом № 418-ФЗ от 28.12.2017.

Для выплаты пособия 4 тыс. детей в бюджете республики предусмотрено 60,1 млн руб. На сегодняшний день осуществлено финансирование на сумму 15 тыс. рублей на 3 ребенка

Ежемесячная денежная выплата в размере 3 тыс. руб. на каждого ребенка одному из родителей (усыновителей, опекуну (попечителю), признанному в установленном порядке безработным с 01.04.2020 г., пособие которым назначено в минимальном размере.

На выплату помощи на 8,9 тыс. детей предусмотрено 80,2 млн. руб. Предварительно определено 286 безработных граждан, имеющих детей. Планируемая сумма выплаты составит 858 тыс. руб.

Субсидия юридическим лицам, на ежемесячное возмещение части затрат работодателей, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, будет выплачиваться в размере, не превышающем 18 846 руб. На эти цели предусмотрено 147 млн. руб.

Кроме того, проведена предварительная оценка 21 предприятия на 838 рабочих мест.

В результате принятых мероприятий дополнительная поддержка будет оказана 140,5 семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

По информации министерства труда и социальной защиты Республики Крым.