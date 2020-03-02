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Официально: работы по реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя идут с опережением графика

Официально: работы по реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя идут с опережением графика

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:49 02.03.2020

Заказчиком проекта реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя выступает ГБУ дирекция капитального строительства, подрядчик – крымская компания «Асгард», зарекомендовавшая себя при реконструкции стадиона «Таврия» в Симферополе.

Стройку мы начали  и на сегодняшний день завершен демонтаж старых помещений и уже ведутся бетонные работы. Эта работа сделана с опережением графика на четыре месяца. По срокам строительства у нас  предполагается две очереди. В этом году подрядчики должны построить стадион с подтрибунными помещениями. Планируется, что внутренние конструкции бассейна тоже будут завершены, а  монтаж чаши, скорее всего, уйдет на начало следующего года. Далее будем получать соответствующую экспертизу  и включать в ФЦП другие объекты комплекса. Как вы знаете, здесь еще планируется физкультурно-оздоровительный комплекс для проведения учебно-тренировочных занятий, в том числе для маломобильных граждан. Кроме того, мы хотим сделать еще один бассейн для занятий водным поло. В перспективе сделать крытый каток с искусственным льдом. Стройка началась и ведется активными темпами с опережением графика, — цитирует пресс-служба врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Официально: работы по реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя идут с опережением графика Официально: работы по реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя идут с опережением графика Официально: работы по реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя идут с опережением графика Официально: работы по реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя идут с опережением графика Официально: работы по реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя идут с опережением графика

Напомним, проект обновленного спортивно-оздоровительного центра предусматривает реконструкцию и строительство новых объектов, которые будут рассчитаны для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований регионального и местного уровня по различным видам спорта. Объекты расположены на Стрелецком спуске.

На территории всего центра, отмечают специалисты, будет организована парковка и стоянка для легковых автомобилей на 271 мест и автобусов на 16 мест.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Официально: работы по реконструкции СОК имени 200-летия Севастополя идут с опережением графика

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