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Официально. Следователи установили причину смерти трехлетнего мальчика, тело которого обнаружено в селе Строгановка

Официально. Следователи установили причину смерти трехлетнего мальчика, тело которого обнаружено в селе Строгановка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:18 26.07.2020

Несчастный случай. Криминала нет.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения трехлетнего мальчика в селе Строгановка Симферопольского района (п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ).

Напомним, что 24 июля около 4 часов дня мальчик, проживающий с семьей в селе Строгановка, без вести пропал во время прогулки. Масштабные поиски ребенка велись день и ночь, однако сегодня его тело было найдено (в 11:30) в выгребной яме, расположенной в непосредственной близости от входа в дом, где малыш проживал с семьей.

Официально. Следователи установили причину смерти трехлетнего мальчика, тело которого обнаружено в селе Строгановка

В настоящее время судебными медиками установлена причина смерти мальчика – утопление. Признаков криминальной смерти не обнаружено. Время наступления смерти соответствует времени его безвестного исчезновения.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить все причины и условия, способствовавшие случившемуся, а также дать соответствующую правовую оценку всем обстоятельствам трагедии, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Официально. Следователи установили причину смерти трехлетнего мальчика, тело которого обнаружено в селе Строгановка

Расследование уголовного дела продолжается, и находится на контроле руководства Главного следственного управления.

Официально. Следователи установили причину смерти трехлетнего мальчика, тело которого обнаружено в селе Строгановка

Фото: Следком.

Официально. Следователи установили причину смерти трехлетнего мальчика, тело которого обнаружено в селе Строгановка

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