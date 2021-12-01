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Официально: уточнен порядок оформления регистрационного документа на транспортное средство

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 13:07 01.12.2021

Предусматривается оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории РФ либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.

На указанные транспортные средства при их допуске к участию в дорожном движении не будет распространяться требование, касающееся государственного учета транспортных средств.

Федеральный закон от 29.11.2021 N 389-ФЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»

Источник: КонсультантПлюс

Официально: уточнен порядок оформления регистрационного документа на транспортное средство

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