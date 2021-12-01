Официально: уточнен порядок оформления регистрационного документа на транспортное средство

Предусматривается оформление регистрационного документа на транспортное средство (в том числе на базовое транспортное средство и шасси транспортного средства), перегоняемое в связи с его вывозом за пределы территории РФ либо перегоняемое к месту продажи или к конечному производителю и являющееся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность.
На указанные транспортные средства при их допуске к участию в дорожном движении не будет распространяться требование, касающееся государственного учета транспортных средств.
Источник:
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..