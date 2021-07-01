Официально: в Крыму – рекордный турпоток. На полуострове – свыше трех миллионов отдыхающих

В Крыму зафиксирован рекордный рост турпотока в Крым. По итогам первого полугодия он вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — до 3 миллионов 289,2 тысяч туристов.

В первый месяц этого лета в Крыму отдохнули более 1 миллиона 330 тысяч гостей, что на 43% больше, чем в июне 2019 года. 60% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% — авиасообщением; 8% — по железной дороге. Средняя загрузка работающих средств размещения в июне 2021 года превысила 80%. В отдельных регионах этот показатель превышает 90-95%. Для сравнения: в 2019 году объекты в этот период были загружены в среднем на 68%, — сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

По его словам, на фоне высоких показателей турпотока на первый план выходит соблюдение требований Роспотребнадзора во всех сферах, связанных с туризмом. Это, прежде всего, общепит, транспорт, отели, санатории.

Мониторинг соблюдения этих требований ведется в ежедневном режиме. Сотрудники турсферы проходят вакцинацию усиленными темпами, — уточнил Аксёнов.

Он обратился к гостям Крыма с настоятельной просьбой: соблюдать все ограничения, действующие в Республике. Это: масочный режим, социальное дистанцирование, меры дезинфекции.

В курортных городах для гостей и жителей полуострова развернуты мобильные пункты вакцинации. Для обеспечения безопасного отдыха действуют особые предписания предприятиям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, отдыху и оздоровлению детей. В ряде регионов Крыма введены более жесткие ограничения. Наша общая задача — не допустить ухудшения эпидобстановки и всеобщего локдауна, — подчеркнул Сергей Аксёнов.