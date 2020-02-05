Официально: в Симферополе на сегодня нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды

На сегодня в Симферополе нет необходимости введения графика по ограничению подачи воды. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающих столицу Республики водными ресурсами, составил 732 тыс. кубометров воды, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь прошлый месяц. По оперативной информации Государственного комитета по водным ресурсам Республики Крым, на сегодняшний день Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного проектного объема, Партизанское – на 34%, Аянское водохранилище – на 32%, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Председателя Правительства, опасения были вызваны тем, что в осенне-зимний период на полуострове выпало недостаточное количество осадков, водохранилища, обеспечивающие Симферополь, наполнены на треть. Именно этим обуславливается повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб.

Задача администрации города — быть максимально готовыми к различным сценариям развития в случае необходимости введения графика подачи воды. Такая схема есть, но она будет приведена в действие в случае особой необходимости. При этом общественность будет заранее проинформирована, — добавил Гоцанюк.

Правительство, по словам Премьер-министра, со своей стороны предпринимает все необходимые меры по сокращению возможных утечек воды.