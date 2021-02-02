Официальный Киев ввел санкции против Никарагуа из-за открытия консульства в Крыму

Верховная рада Украины утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны от 1 февраля о введении санкций против Никарагуа за открытие почетного консульства в Крыму. Соответствующее постановление во вторник поддержали 322 депутата.

Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 года «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к республике Никарагуа», введенное в действие указом президента Украины от 1 февраля 2021 года, — говорится в тексте постановления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, выступая с трибуны парламента, пояснил, что причиной санкций стало открытие почетного консульства Никарагуа в Крыму.

Летом 2019 года правительством республики Никарагуа осуществлены недружественные действия по отношению к нашему государству — внедрена инициатива открытия так называемого почетного консульства Никарагуа на временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя, — заявил он.

Отметим, что санкции официального Киева в отношении Никарагуа в большей степени декларативные. Особых политических, экономических, общественных отношений и контактов у двух стран – минимум. По факту санкции означают запрет на ввоз никарагуанских фруктов на территорию «незалежной». В теории же запреты касаются:

торговых (экспортно-импортных операций),

транзитных перевозок через территорию Украины,

вывода капиталов (?) из Украины в Никарагуа,

приостановки всех финансовых и экономических обязательству,

запрета на инвестиции в Никарагуа,

запрета банковской регистрации резидентов Никарагуа,

передачи технологий (?), прав на объекты интеллектуальной собственности.

Реакции властей Никарагуа на этот грозный «пакет санкций» пока неизвестна.