Офицер морской пехоты Черноморского флота рассказал о тактике боев на «Азовстали» в Мариуполе

Старший офицер бригады морской пехоты Черноморского флота, которая принимает участие в освобождении Мариуполя, рассказал о тактике украинских боевиков на заводе «Азовсталь». Об этом пишет «Московский комсомолец» . Бригада севастопольских морпехов участвует в ликвидации мариупольского «котла» с остатками частей вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатов. Комбриг рассказывает о тактике боев на «Азовстали».

По словам офицера, неприступность «Азовстали» не стоит преувеличивать. Да, там есть убежища, автономные системы жизнеобеспечения и подготовленная в инженерном отношении оборона.

С помощью пленных выявлены основные их логова, — говорит офицер. — Мы знаем, с кем воюем, знаем, что там у них осталось. Настроение у них всех, как в ставке Гитлера перед концом.

В обороне «Азовстали» есть свои уязвимые места, рассказал офицер. Значительную часть сил приходится держать под землёй.

То есть в обороне заняты не все полторы тысячи, а, максимум, сотня – полторы, тех, кто наверху, — рассказал морпех. — По ним постоянно ведётся огневое поражение. При этом кольцо вокруг них постепенно сжимается, а их оборона ударами с воздуха и огнём тяжёлой артиллерии превращается в руины. Вчера был хорошо защищённая огневая точка, а утром на её месте гора разбитого бетона.

Атакующие уже знают расположение систем вентиляции, основных и запасных выходов. Все это приближает конец окруженных.

После взятия «Азовстали», рассказал морпех, «у нас под ружьём будет десять тысяч лучших в мире бойцов, закалённых месяцем тяжелейших городских боёв, с которыми мы пойдём дальше».

По словам офицера, пленные украинские боевики, которых с каждым днем все больше — источник ценной военной информации. Группировка ВСУ и нацбатов в Мариуполе, по данным Минобороны РФ, месяц назад составляла более 8 тыс. человек. За месяц боев ее потери составили более 4 тыс. человек. Примерно 1400 украинских военных сдались в плен.

После ликвидации мариупольского «котла» силы ДНР, ЛНР и российские войска сосредоточат силы на уничтожении донбасской группировки ВСУ, в которой, по разным оценкам, от 40 до 90 тысяч украинских военных.