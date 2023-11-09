Официально: частные клиники Крыма отказываются от оказания услуг по прерыванию беременности

Частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Ранее в Минздраве Республики Крым прошёл «круглый стол» с участием руководителя ТО Росздравнадзора по Республике Крым и гфз Севастополю, Запорожской области и Херсонской области Василия Климов, руководителя межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елены Аксёновой, председателя Общественного совета при Минздраве Республики Крым Нонны Бахаревой, председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Иерея Фёдора Лукьянова, профильных главных внештатных специалистов Минздрава Республики Крым, руководителей коммерческих медицинских организаций, имеющих лицензию на оказание медицинской услуги «прерывание беременности». На встрече был рассмотрен опыт субъектов страны, в которых медорганизации частной формы собственности добровольно отказались от оказания услуг по прерыванию беременности.

Руководителям коммерческих клиник было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов. Коллеги положительно оценили данную инициативу и на сегодняшний день все частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав региона о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности, — цитирует пресс-служба главу крымского Минздрава Константина Скорупского.

Обратившись за проведением аборта в государственную медицинскую организацию, женщина сможет принять взвешенное и обдуманное решение относительно сохранения или прерывания беременности, поскольку будет информирована о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми, а также пройдет психологическое консультирование.

Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства, — подчеркивает министр.

Так, за девять месяцев 2023 года доабортное медико-психологическое консультирование в Крыму прошли 1037 беременных женщин (100% от всех направленных), из которых решили сохранить беременность 219 женщин или 21,1% (за аналогичный период 2022 года — 10,1%).

Кроме того, следует также отметить, что с сентября 2024 года препараты, используемые для прерывания беременности, внесены в список лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. То есть, такие препараты будут продаваться исключительно при предъявлении рецепта, установленной формы. Соответствующие изменения внесены в приказ Минздрава России.

источник: пресс-служба КФУ