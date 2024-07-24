Официально: деньги вместо выдачи земельного участка участникам СВО не предусмотрена крымским законодательством

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина рассказала о невозможности получения денежной компенсации взамен земельного участка. Напомним, на прибрежных территориях республики было сформировано 4 земельных массива в Сакском и Черноморском районах. Работа по формированию массивов продолжается. Так, скоро будут готовы к выдаче участки в Ленинском районе.
В то же время, в связи с поступающими обращениями, хочу акцентировать внимание заявителей, что получение денежной выплаты вместо земельного участка не предусмотрено крымским законодательством. В республике были приняты отдельные нормативные акты, регулирующие процедуру именно предоставления земельного участка бесплатно в собственность. После регистрации права частной собственности на земельный участок гражданин сможет распоряжаться земельным участком по своему усмотрению, в том числе продавать, обменивать или дарить, – цитирует пресс-служба вице-премьера.
Зампред также подчеркнула, что массивы подбираются таким образом, чтобы в дальнейшем защитникам было удобно там возвести жилой дом.
На данный момент профильные ведомства активно занимаются работой по проведению необходимых коммуникаций. По вопросам, связанными с получением земельных участков участниками СВО, можно обращаться на телефон «горячей линии» Минимущества Крыма: +7 (3652) 601-391, +7 (978) 286-62-56. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).
источник: Управление информационной политики Мининформ РК
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