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Официально: деньги вместо выдачи земельного участка участникам СВО не предусмотрена законодательством
фото: Управление информационной политики Мининформ РК

Официально: деньги вместо выдачи земельного участка участникам СВО не предусмотрена крымским законодательством

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:15 24.07.2024

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина рассказала о невозможности получения денежной компенсации взамен земельного участка.  Напомним, на прибрежных территориях республики было сформировано 4 земельных массива в Сакском и Черноморском районах. Работа по формированию массивов продолжается. Так, скоро будут готовы к выдаче участки в Ленинском районе.

В то же время, в связи с поступающими обращениями, хочу акцентировать внимание заявителей, что получение денежной выплаты вместо земельного участка не предусмотрено крымским законодательством. В республике были приняты отдельные нормативные акты, регулирующие процедуру именно предоставления земельного участка бесплатно в собственность. После регистрации права частной собственности на земельный участок гражданин сможет распоряжаться земельным участком по своему усмотрению, в том числе продавать, обменивать или дарить, ­– цитирует пресс-служба вице-премьера.

Зампред также подчеркнула, что массивы подбираются таким образом, чтобы в дальнейшем защитникам было удобно там возвести жилой дом.

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На данный момент профильные ведомства активно занимаются работой по проведению необходимых коммуникаций. По вопросам, связанными с получением земельных участков участниками СВО, можно обращаться на телефон «горячей линии» Минимущества Крыма: +7 (3652) 601-391, +7 (978) 286-62-56. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

источник: Управление информационной политики Мининформ РК 

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