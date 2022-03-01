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Официально: финансовая система в Крыму стабильна, никаких опасений нет. Банки работают, зарплаты будут

Официально: финансовая система в Крыму стабильна, никаких опасений нет. Банки работают, зарплаты будут

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 11:24 01.03.2022

Никаких опасений по выплате заработной платы, наличия денежных средств в банкоматах у жителей Крыма быть не должно, финансовая система работает стабильно. Об этом Главе Республики Крым Сергею Аксёнову доложила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Заработная плата, приходящаяся на сроки выплаты в феврале выплачена, бюджетная сфера всё получила, все социальные выплаты получены. С завтрашнего дня начинаем выплаты, которые предусмотрены на март, — цитирует пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым Ирину Кивико. 

По словам чиновника, санкции никак не отразятся на финансовой системе Республики Крым, поскольку предприятия республики уже находились под санкциями и банки, которые работают в Крыму, давно находились в санкционных списках США.

Поэтому финансовая система Крым работает, российская система передачи финансовых сообщений тоже работает. Она полностью заменяет SWIFT в наших банках, которые работают на территории Республики Крым, — заявила Ирина Кивико. — Никаких перебоев в работе банков не ожидается, наличность есть во всех банках. Обеспечены полностью все банки. Развозят наличность машины по банкоматам, пополняют в течение дня несколько раз.

Ирина Кивико попросила крымчан не устраивать ажиотажный спрос со снятием наличности, дефицита нет:

Люди снимают в день больше, чем раньше снимали за месяц. Никакого дефицита наличности нет. Не надо переживать. Все наши банки работают стабильно.

Также вице-премьер сообщила, что крымские банки не будут пересматривать кредитные ставки по ранее заключенным кредитным договорам физических лиц.

Так что не надо тоже за это переживать, — отмечает Ирина Кивико. 

Министр порекомендовала крымчанам не предпринимать резких шагов по обмену рублей на иностранную валюту:

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Я рекомендую крымчанам, в связи с колебанием курса национальной валюты сейчас ничего не предпринимать. Не надо никуда бежать, сохраняйте спокойствие. Наша страна большая, сильная. Система банковская и финансовая стабильные. Все будет хорошо, не надо паниковать. Так как мы живем в России, наша национальная валюта – рубль, поэтому никакого смысла менять ее на доллары нет.

Ирина Кивико отметила, что правительство Крыма остается открытым для бизнеса.

Все заинтересованы в сохранении стабильной работы экономики и всех предприятий строительной отрасли, и торговой. Поэтому, пожалуйста, мы открыты для диалога: если у кого-то не складывается диалог между банком и фирмой, можно работать со мной, Министром экономического развития. Завтра проведем совещание со всем деловым сообществом. Узнаем в чем нужна помощь. Готовы работать с каждым индивидуально, — подчеркивает вице-премьер. 

Источник: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым 


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