Официально: газопровод от Фронтового до Верхнесадового строят с опережением графика

Продолжается строительство газопровода высокого давления от газорегуляторного пункта в селе Фронтовом до головного газорегуляторного пункта в селе Верхнесадовом.

Трубопровод обеспечит бесперебойным газоснабжением села Пироговка, Симиренко и Верхнесадовое. Общая протяженность газопровода высокого давления составляет 4,5 км, среднего давления – 3,5 км. Подрядчик идет с опережением графика. В июле-августе планируем объект завершить и ввести в эксплуатацию, хотя по контракту срок сдачи – декабрь текущего года, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя первого заместителя директора департамента капитального строительства Игоря Ахмедова.

По словам специалиста, на протяжении всего газопровода установлены распределительные пункты понижающего давления.

Диаметр газопровода – 63 мм, протяженность – около 8 км. Труба выполнена из высококачественного материала, который соответствует всем установленным нормам. Работы выполняет подрядная организация «МирТек». Цена контракта – 93 млн. рублей.

Есть несколько особенностей при строительстве данного газопровода – это прохождение реки Бельбек и непосредственно железной дороги. Для этого в ближайшее время будет произведен прокол под рекой на глубине 7,5 м – так называемое «горизонтальное бурение». На сегодняшний день выполнены практически все работы по монтажу газопровода высокого давления, завершено устройство трубопровода среднего давления, – подчеркивает начальник участка компании-подрядчика Георгий Афанасьев.

Напомним, в настоящее время в Севастополе ведется строительство 10 объектов в сфере газоснабжения, еще 19 находится на стадии проектирования.