Официально: инфляцию в Крыму ускорили цены на яйца, куриное мясо, молоко и творог

В Республике Крым инфляция в ноябре ускорилась до 7,9% после 7,5% в октябре. На это повлияли рост расходов поставщиков и производителей, а также сокращение предложения отдельных продуктов.

Особенно заметно в регионе изменились цены на яйца и мясомолочную продукцию. Причин несколько: из-за летнего ослабления рубля выросли расходы животноводов на кормовые добавки, ветпрепараты, оборудование и запчасти. В итоге увеличились издержки переработчиков сырья. Кроме того, в республике временно снизилось производство куриного мяса и объемы его поставок из других регионов.

В результате в ноябре ускорился рост цен на яйца, мясо птицы, свинину, колбасные изделия и мясной фарш, сметану и молоко, подорожал в годовом выражении творог.

Динамика цен на непродовольственные товары и услуги в целом оставалась стабильной. Из-за высокого спроса, превышающего предложение, автозаводы активнее переносили в стоимость машин увеличившиеся затраты на компоненты производства и логистику. В результате ускорился рост цен на легковые автомобили отечественного производства.

С 1 декабря были проиндексированы тарифы на проезд в плацкартных вагонах. Повышение отразилось на стоимости перевозок уже в ноябре, так как билеты, как правило, приобретаются заранее. Это привело к увеличению годовых темпов прироста цен на проезд в железнодорожном транспорте.

По прогнозу Банка России, ужесточение денежно-кредитной политики ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Инфляция в 2023 году сложится вблизи верхней границы диапазона 7 – 7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4 – 4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.