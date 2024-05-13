Официально: Крым планирует обмен бизнес-миссиями с Буркина-Фасо и другими странами Африки

Власти Республики Крым окажут содействие в организации бизнес-миссий крымских предпринимателей в страны Африки, первая из них может состояться до конца 2024 года в Буркина-Фасо, сообщил

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов на торжественном открытии III Международного молодежного форума «Россия — Африка: что дальше?» заявил, что Россия выстраивает долгосрочное и взаимовыгодное партнерство с Африкой, континент уверенно укрепляет свой международный авторитет.

Страны Африки являются очень перспективным направлением для развития взаимовыгодного сотрудничества. Одной из таких стран может стать Буркина-Фасо, с представительной делегацией из этой страны у меня была на днях встреча. Мы договорились о создании организационных структур на уровне торгово-промышленных палат, деловых советов, проведения бизнес-миссий крымских и африканских бизнесменов, — сообщил Мурадов.

Крымская сторона, по его словам, формирует предложения для заинтересованных крымских предпринимателей по различным направлениям сотрудничества с Буркина-Фасо. Этими направлениями могут стать как торговля, так и техническое содействие. Он не исключил, что первые бизнес-миссии возможны до конца этого года.

Большой интерес к возможностям Крыма проявляют страны Северной Африки, Сахеля, такие как Нигер, Мали, Чад, ЦАР, а также Эфиопия и ряд других стран Восточной Африки.

«Южные морские ворота России»

Постоянный представитель также считает, что Крым, имея выгодное географическое положение, может стать «воротами» для развития тесных торговых отношений со странами Африки.

Чем интересен Крым? В первую очередь он близко расположен к Африканскому континенту. Из того же Египта к нам ходу четыре-пять дней на торговом судне. Африканские страны могут предложить фрукты, кофе, какао, арахис, концентраты соков. Это все есть в России, но это все дорого, потому что идет через посредников. Мы хотим вывести бизнес на прямые поставки между этими странами и российским Крымом. Готовность вести такие торговые отношения по справедливым, более низким ценам есть, — отметил Мурадов.

Странам Африки, по его словам, интересна крымская продукция сельского хозяйства: пшеница, мука, мясная и молочная продукция, подсолнечное масло, а также удобрения. Крым готов поставлять, кроме перечисленного, бытовую электротехнику, электросварочные агрегаты, строить пассажирские корабли, прогулочные катера.

Могу сказать, что на африканском направлении мы видим колоссальную тягу к развитию экономического сотрудничества с Россией, в том числе с Крымом, к традиционному техническому содействию африканским странам — их отраслям промышленности, транспорта, сельского хозяйства. Причем эти страны готовы расплачиваться в рублях за строительство новых объектов, за новые технологии. Это взаимная заинтересованность и взаимное сотрудничество, — сказал он.

источник: ТАСС