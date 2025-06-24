Официально: Крым развивает молодёжную политику и улучшает образовательную инфраструктуру

Правительство Крыма уделяет особое внимание созданию современных образовательных пространств и улучшению условий для детей и молодёжи. Это – приоритет нашей работы, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

В рамках нацпроекта уже создана нормативно-правовая база для развития школьного инициативного бюджетирования.

До конца 2025 года планируется провести капремонт здания молодежного пространства «Чехов» в Симферополе и общежития керченского морского технического колледжа.

Также ведется модернизация образовательных учреждений, включая капремонт и оснащение 14 общеобразовательных организаций. Для 480 школ закупаются средства обучения по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

Кроме того, для 480 школ закупаются современные средства обучения для предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

В этом году запланирована реализация программы «Регион для молодых», в рамках которой пройдут обучение и повышение квалификации около 150 специалистов в сфере молодёжной политики, – заявил Гоцанюк, отметил, что все эти меры направлены на повышение качества образования и создание благоприятных условий для самореализации молодёжи. — Инвестиции в молодое поколение – это инвестиции в будущее Крыма.