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Официально: Крым развивает молодёжную политику и улучшает образовательную инфраструктуру
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Официально: Крым развивает молодёжную политику и улучшает образовательную инфраструктуру

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:18 24.06.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил о ходе реализации и планах национального проекта «Молодёжь и дети» на текущий год.

Правительство Крыма уделяет особое внимание созданию современных образовательных пространств и улучшению условий для детей и молодёжи. Это – приоритет нашей работы, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

В рамках нацпроекта уже создана нормативно-правовая база для развития школьного инициативного бюджетирования.

До конца 2025 года планируется провести капремонт здания молодежного пространства «Чехов» в Симферополе и общежития керченского морского технического колледжа.

Также ведется модернизация образовательных учреждений, включая капремонт и оснащение 14 общеобразовательных организаций. Для 480 школ закупаются средства обучения по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

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Кроме того, для 480 школ закупаются современные средства обучения для предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

В этом году запланирована реализация программы «Регион для молодых», в рамках которой пройдут обучение и повышение квалификации около 150 специалистов в сфере молодёжной политики, – заявил Гоцанюк, отметил, что все эти меры направлены на повышение качества образования и создание благоприятных условий для самореализации молодёжи.  — Инвестиции в молодое поколение – это инвестиции в будущее Крыма. 

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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