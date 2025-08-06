Официально: модернизация энергосети Южного берега Крыма идет с соблюдением графика

Запланирована реконструкция двух линейных этапов транзита Южного берега Крыма: строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха (Малый Маяк) с заходом на ПС 110 кВ Шарха и реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и устройством заходов на ПС 110 кВ Лучистое.

Также планируется реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (Ялта) и ПС 110 кВ Шарха и завершение работ по ПС 110 кВ Гаспра (Большая Ялта), что позволит реконструировать и построить новые линейные участки и центры питания от села Перевального Симферопольского района до города Алушты и частично Южного берега Крыма.

На эти цели выделено 8 млрд рублей.

На сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в Крымской энергосистеме составила 1687 МВт (с учётом г. Севастополя), без учёта г. Севастополя – 1348 МВт. Однако энергодефицита нет, все проходит штатно, крупных аварий не зафиксировано, веерных отключений или графиков вводиться не будет, – говорится в сообщении.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым