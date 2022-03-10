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Официально: на рынке труда Республики Крым не зарегистрировано существенных изменений
Фото: минтруд РК

Официально: на рынке труда Республики Крым не зарегистрировано существенных изменений

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:28 10.03.2022

Службой занятости Республики Крым ведется ежедневный мониторинг ситуации на рынке труда. На 10 марта количество рабочих мест, зарегистрированных в базе вакансий, — 15 125, что почти в полтора раза превышает число состоящих на учете безработных. Отметим, что 627 рабочих мест — с предоставлением жилья. Какого-либо роста числа ищущих работу не зафиксировано.

Следует отметить, что в условиях антироссийских санкций,  предприятия Республики  не предоставляли в службу занятости сведений о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, а также о приостановке производства, и о ликвидации организации, сокращении численности или штата работников организации, и возможном расторжении трудовых договоров, — сообщили в министерстве труда и социальной защиты РК.

В случае если в организации возникнет необходимость установить работникам в одностороннем порядке неполную рабочую неделю,  то по закону время простоя по вине работодателя будет оплачиваться в размере не менее двух третей средней заработной платы работника, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

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Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не оплачивается.

Действующее трудовое законодательство не устанавливает минимальный или максимальный срок, на который может быть введен простой. Как правило, он определяется работодателем самостоятельно и зависит от причин его введения (экономического, технологического, технического или организационного характера).

По информации пресс-службы министерства труда и социальной защиты РК.


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