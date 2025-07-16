Официально: нотариальное заверение сделок, связанных с дарением жилья родственникам, обойдётся вдвое дешевле

Близкие родственники при оформлении договора дарения смогут получить скидку 50% на нотариальные услуги. Такой закон одобрил Совет Федерации.

Напомним, с начала 2025 года сделки дарения недвижимости должны оформляться через нотариуса. Согласно поправкам, если жильё передаётся в дар близкому родственнику или члену семьи, заверить договор у нотариуса можно будет со скидкой 50%. В ст. 333.36 и ст. 333.38 Налогового кодекса будут внесены соответствующие изменения. Помимо этого, будет расширен список льгот при уплате госпошлины при договоре дарения жилья.

По действующему законодательству, к близким родственникам относятся супруги, дети, родители, братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Новые правила позволят поддержать пенсионеров, которые передают недвижимость в дар своим детям или внукам, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Нередко такие граждане испытывают финансовые затруднения.

Поправки в Гражданский кодекс, согласно которым нотариальное удостоверение сделок дарения жилья стало обязательным, были приняты в декабре 2024 года. Даже близкие родственники не могут передать недвижимость в дар без участия нотариусов. Этот закон необходим, чтобы защитить граждан от мошенников.

источник: ЦИАН