Официально: поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах

В связи с временным снижением объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов России, поставки топлива в Крым сократились. Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности, — сказал он.

Он призвал автомобилистов не создавать ажиотаж и заверил, что «правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион».

Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо «про запас» в канистры и не усугублять ситуацию. Покупка топлива в обычном режиме – лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок, — заявил Гоцанюк.

21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.

До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.

источник: РИА Новости Крым