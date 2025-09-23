Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Официально: поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах
Новости Республики
Официально: поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах
фото: © РИА Новости . Алексей Сазонов

Официально: поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:56 23.09.2025

Поставки топлива в Крым сократились из-за снижения объемов производства на нефтезаводах. Об этом заявил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.

В связи с временным снижением объемов производства на ряде нефтеперерабатывающих заводов России, поставки топлива в Крым сократились. Важно понимать: топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности, — сказал он.

Он призвал автомобилистов не создавать ажиотаж и заверил, что «правительство Крыма предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойных поставок топлива в регион».

Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо «про запас» в канистры и не усугублять ситуацию. Покупка топлива в обычном режиме – лучший способ сохранить стабильность на рынке до нормализации поставок, — заявил Гоцанюк.

21 сентября в крымском правительстве заявили, что причина дефицита бензина в Крыму – перебои в работе Керченской паромной переправы. Нарушения логистики привели к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров, пояснял ранее глава правительства республики Юрий Гоцанюк. Он прогнозировал восстановление регулярных поставок в ближайшие дни.

Узнайте больше:  В Алуште на пожаре погиб подросток. Возбуждено уголовное дело

До этого в Минтопэнерго Крыма заявили, что дефицит топлива на автозаправочных станциях в республике прежде всего связан с текущим спросом, значительным отдалением данных АЗС от нефтебаз предприятий трейдеров, а также временными ограничениями в логистических маршрутах доставки.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x