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Официально: Роспотребнадзор не выявил отклонений в питьевой воде и рыбе в Крыму и на Кубани
фото: скрин видео © МЧС Росиии/ ТАСС

Официально: Роспотребнадзор не выявил отклонений в питьевой воде и рыбе в Крыму и на Кубани

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:13 10.02.2025

Специалисты Роспотребнадзора на текущий момент не выявили отклонений в пробах воздуха, превышения показателей опасных веществ в воде из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, а также несоответствий гигиеническим нормативам рыбной продукции, выловленной в Черном море. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Показатели в атмосферном воздухе определены в зависимости от места отбора проб: на береговой полосе в зоне работы ликвидаторов ЧС, а также на границе санитарно-защитной зоны и территории жилой застройки от предприятий по накоплению и обезвреживанию замазученного песка, <…> выполнено около 7 тыс. исследований, в настоящее время отклонений не зафиксировано. Продолжается исследование воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, <…> всего проведено 2,4 тыс. таких исследований, в настоящее время превышения показателей контроля нет. Лабораториями Роспотребнадзора продолжается мониторинг рыбной продукции, выловленной в Черном море, на наличие потенциально опасных веществ, <…> всего проведено свыше 1,2 тыс. исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, — цитирует сообщение ТАСС

Там уточнили, что также проведено более 1,1 тыс. исследований морской воды, около 4 тыс. исследований почвы и приблизительно 500 исследований готовых блюд с полевых кухонь и мест размещения сотрудников МЧС России и волонтеров. По их итогам превышений норм не зафиксировано, кроме нефтепродуктов в морской воде и прибрежном песке.

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В пресс-службе добавили, что Роспотребнадзор осуществляет взаимодействие с Росрыболовством для обмена данными об исследованиях, пробах и тестах на наличие потенциально опасных веществ и загрязнений.

источник: ТАСС

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