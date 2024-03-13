Официально: российские банки выдали более 50 тыс. кредитов по ИТ-ипотеке

Льготную ИТ-ипотеку получили уже более 50 тысяч российских семей. Благодаря расширению лимита ее смогут получить еще больше ИТ-специалистов, а сама программа является важным инструментом привлечения новых людей в ИТ-сферу.

С 2022 года льготную ИТ-ипотеку получили уже более 50 тысяч российских семей, сообщили в пресс-службе ДОМ.РФ (оператор программы). «Российские банки к настоящему времени предоставили более 50 тысяч кредитов на общую сумму 450 млрд рублей по льготной ипотеке для IT-специалистов, — говорится в сообщении.

Доля ИТ-ипотеки в общей выдаче по льготным госпрограммам составляет 6% по количеству и 11% — по объему. Чаще всего ее берут в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Новосибирской и Свердловской области. В ДОМ.РФ рассчитывают, что до конца 2024 года ею воспользуются еще не менее 10 тыс. человек.

Льготная ипотека для IT-специалистов со ставкой до 5% была запущена в мае 2022 года. Получить кредит до 18 млн рублей могут жители регионов-миллионников, и до 9 млн рублей предусмотрено для субъектов с населением менее 1 млн человек. Первоначальный взнос составляет 15%.

Ранее в Минцифры сообщили, что общий кредитный лимит по программе льготной ипотеки для ИТ-специалистов планируется увеличить с 500 млрд руб. до 700 млрд рублей. Благодаря увеличению общего лимита можно будет дополнительно поддержать не менее 15 тыс. айтишников, напомнил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин:

Льготная ИТ-ипотека давно зарекомендовала себя как действенный инструмент поддержки российских ИТ-специалистов. В рамках этой программы сотрудники отечественных ИТ-компаний могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%, что, конечно, очень выгодно. Более того, ранее правила программы значительно упростили — возрастные рамки расширились, необходимый уровень дохода снизился, а для сотрудников младше 35 лет требования к зарплате отменили полностью. Как мы видим, государство принимает значительные усилия для того, чтобы охватить программой как можно большее количество специалистов. В целом, ИТ-ипотеку также можно считать эффективным инструментом привлечения новых людей в ИТ-сферу – например, на наличие широкого спектра льгот, в том числе, ориентируются студенты, которые только готовятся к выбору профессии. Это очень важно, особенно в силу того, что по итогам 2023 года наибольший прирост новых вакансий наблюдался как раз в сфере ИТ (34%). В 2024 году на пике популярности в России точно останутся профессии, связанные с информационными технологиями.

При этом привлечению студентов в ИТ способствует и развитие образовательных программ, уверен Немкин.

Для подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере ИТ и преодоления кадрового дефицита в России сейчас делается очень многое, реализуется много интересных программ. Например, для школьников 8-11 классов, студентов колледжей и техникумов запущен проект „Код будущего“ по изучению современных языков программирования, более 112 тысяч человек проходят обучение на цифровых кафедрах университетов, чтобы получить дополнительное профобразование по IT-профилю. При этом в ходе приемных кампаний ИТ-специальности лидируют по популярности среди абитуриентов. Уверен, эта тенденция будет сохраняться и дальше, учитывая масштабы поддержки, которая сегодня оказывается ИТ-специалистам в нашей стране, а также развитие этого направления в целом и проникновение цифровизации во все сферы жизни общества, — говорит парламентарий.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина