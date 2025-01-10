Официально: сведения о членах (бывших членах) семьи собственника жилого помещения будут включать в ЕГРН

Сведения о членах (бывших членах) семьи собственника жилого помещения теперь будут включаться в ЕГРН.

Также в Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» закреплено, что ипотека приватизированного жилья, которым пользуются члены семьи (бывшие члены семьи) собственника жилого помещения, устанавливается с оформленного в письменном виде и нотариально удостоверенного согласия таких членов семьи (бывших членов семьи) собственника жилого помещения.

Кроме этого, внесены изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которым: