Официально: сведения о членах (бывших членах) семьи собственника жилого помещения будут включать в ЕГРН

Так, подписанным законом установлено, что в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования им сохраняется у бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения, при условии что в момент приватизации указанные лица имели равные права пользования этим помещением с лицом, его приватизировавшим, а также у бывших членов семьи собственника жилого помещения, право собственности на которое возникло на основании документа, подтверждающего полную выплату паевого взноса членом жилищного или жилищно-строительного кооператива, при условии что в момент полной выплаты паевого взноса эти лица были указаны в качестве членов семьи члена кооператива в соответствующем ордере либо до указанного момента были вселены в жилое помещение в качестве членов семьи.
Сведения о членах (бывших членах) семьи собственника жилого помещения теперь будут включаться в ЕГРН.
Также в Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» закреплено, что ипотека приватизированного жилья, которым пользуются члены семьи (бывшие члены семьи) собственника жилого помещения, устанавливается с оформленного в письменном виде и нотариально удостоверенного согласия таких членов семьи (бывших членов семьи) собственника жилого помещения.
Кроме этого, внесены изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», согласно которым:
- договор долевого участия может предусматривать условие о соответствии результата производства отделочных работ на объекте долевого строительства и входящих в состав такого объекта долевого строительства элементах отделки стандарту организации, зарегистрированному в Федеральном информационном фонде стандартов;
- гарантийный срок на результат производства отделочных работ и элементов отделки устанавливается договором и не может составлять менее чем один год со дня передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства;
- при нарушении застройщиком требований к результату производства отделочных работ, работ по установке оконных и дверных блоков, сантехнического оборудования и входящих в состав такого объекта долевого строительства элементов отделки, изделий и оборудования общая сумма, подлежащая взысканию с застройщика, не может превышать три процента от цены договора, если уплата денежных средств в большем размере не предусмотрена договором.
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