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Официально: участники КТО в Курской области получат все социальные гарантии участников СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:54 29.04.2025

Севастополь стал одним из первых регионов, который с учетом положений Федерального закона от 21 апреля 2025 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» разработал поправки в региональный в закон «О социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших (умерших) участников специальной военной операции в городе Севастополе».

Соответствующий проект закона разработан по поручению Губернатора и внесен сегодня на рассмотрение Законодательного Собрания города Севастополя.

После принятия регионального закона все меры социальной поддержки, предоставляемые в Севастополе участникам СВО будут распространяться и на военнослужащих, участвующих в отражении вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, а также в ходе вооруженной провокации на Государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, определенных Правительством Российской Федерации.

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Напомним, в Севастополе реализуется 12 мер социальной поддержки участникам СВО — это и льготы на оплату коммунальных услуг, бесплатное питание детей в школах и многое другое.

Участникам СВО на выбор предоставляется земельный участок или выплата в миллион рублей.

Кроме того, по поручению Губернатора, реализуется программа подготовки управленческих кадров из числа участников и ветеранов специальной военной операции «Севастополь — Город Героев».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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