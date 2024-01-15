Официально: утвержден порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет

Правительство России, сообщает «Российская газета», утвердило порядок выдачи жилищных сертификатов для детей-сирот старше 23 лет. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, в 2024 году дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, начнут получать сертификаты на покупку благоустроенного жилья в любом регионе или на полное погашение ипотечного кредита. Заявление на получение сертификата можно будет подать либо лично, обратившись в МФЦ, либо дистанционно, в личном кабинете на портале госуслуг.

Чтобы защитить сирот от мошенников, средства сертификата направят сразу на счета продавцов квартир или кредитных организаций, если речь идет о погашении ипотеки.

В начале 2023 года, по данным уполномоченного по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой, в очереди на жилье числилось более 288 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В начале 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин год оценивал необходимые для обеспечения сирот жильем затраты в 300 млрд рублей.

источник: «Российская газета»