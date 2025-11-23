Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Официально: в Крыму подрядчиков-авантюристов, имеющих дело с бюджетными средствами, стало меньше
Новости Республики
Официально: в Крыму подрядчиков-авантюристов, имеющих дело с бюджетными средствами, стало меньше
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Официально: в Крыму подрядчиков-авантюристов, имеющих дело с бюджетными средствами, стало меньше

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 23.11.2025

По итогам проверок расходов бюджетных денег в Крыму Счетная палата РК выявляет больше всего нарушений, связанных с бухгалтерским учетом при отображении хозяйственных операций, а также в сфере закупок при оказании услуг и проведении строительных работ. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель Счетной палаты Крыма Сергей Додонов.

По словам Додонова, в Крыму на сегодняшний день «стало меньше авантюристов среди подрядчиков».

Есть уже и практика работы правоохранительных органов, и сама система организации закупок, и реестр недобросовестных подрядчиков – все это привело к тому, что люди действительно дорожат своей репутацией и берутся осмысленно за оказание тех или иных услуг, – сказал Додонов.

Тем не менее, нарушения в части расходования бюджетных средства выявляются, хоть и не носят системный характер.

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.