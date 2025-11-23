Официально: в Крыму подрядчиков-авантюристов, имеющих дело с бюджетными средствами, стало меньше

Очень много мы выявляем нарушений, которые связаны с бухгалтерским учетом, то есть с отображением хозяйственных операций, – сказал Додонов.

Как правило, это следствие не злого умысла, а отсутствия необходимой информации, уточнил он.

Или своевременно не получили обновление нормативно-правовых актов и не отобразили что-то бухгалтерском отчете. Где-то за счет смены сотрудников, текучки кадров происходит передача недостоверной информации, в итоге упускаются какие-то моменты, – рассказал Додонов.

Если отметить конкретные профильные направлений, то чаще всего нарушения обнаруживаются в сфере закупок там, где речь идет об объектах строительства или реконструкции, сказал глава Счетной палаты Крыма.

Это потому, что ситуация там требует постоянного контроля и координации. У вас, например, есть сегодня утвержденная смета, которая даже прошла госэкспертизу, но через определенный момент меняется стоимость материалов и требуется перерасчет. И необходимо применять коэффициенты, именно те, которые необходимы. Плюс не ошибиться в документации, – поделился Додонов.

Кроме того, по его словам, «не все заказчики, которые отвечают за реализацию средств в сфере реконструкции и строительства, обладают должными знаниями по строительным нормам и подходам».

В итоге все это светится, все видно в риск-мониторинге по заключенным сделкам, и мы обращаем внимание, куда нам можно выйти, – заметил эксперт.

Иногда на такие объекты представителей Счетной палаты Крыма зовут и сами муниципалитеты, добавил он.

Говорят нам: «Пожалуйста, можно вот это проверить». И это самый лучший результат нашей работы. То есть когда к нам относятся не со страхом, а доверительно, понимая, что мы можем разобраться и рекомендовать то, что позволит дальнейшем избежать аналогичных ситуаций, – сказала Додонов.

Он отметил, что проверки проводятся «с глубиной в два года», при этом Счетная палата работает совместно со Службой финансового надзора РК, и есть план работы на объектах.

Допустим, в 2026-м году мы будем проверять 2024-й, 2025-й и текущий 2026-й. Практически все объекты, которые сегодня построены, уже проверены. А те, что находятся в реконструкции или завершаются, по ним сегодня организованы проверки, – пояснил он.

При этом определяются основные объекты контроля – те, где в исследуемый период проходили значимые суммы бюджетных денег. Например, в 2025 году среди таких были «Служба автомобильных дорог» и «Крымэнерго», сказал Додонов.

Но также заходили на контроль денежных средств, направленных на лечение онкологических заболеваний, по министерству спорта смотрели реализацию проекта «Спорт – норма жизни», музейные объекты и объекты культурного наследия были в нашем внимании и программа рождаемости. То есть деятельность у нас разноплановая, – добавил он.

В приоритете в ходе проверок именно аудит, отметил он, хотя у Счетной палаты Крыма есть в полномочиях и контрольно-ревизионные функции.

Мы применяем такие подходы, когда уже определяем, что есть нарушения. В начале года, например, у нас было небольшое мероприятие, связанное с одной из библиотек. Там был установлен факт хищения редких книг, в итоге материалы нами были переданы в полицию, – рассказал Додонов.

Оценивая ситуацию вокруг такого проблемного крымского долгостроя, как Театр кукол в Симферополе, председатель Счетной палаты Крыма отметил, что происходящее здесь непременно будет под контролем.

Он находится прямо рядом с нами, и все визуально наблюдается. Но проверки именно финансовых ресурсов там еще не происходило, – сказал Додонов.

По его словам, на данный момент то, что Счетная палата может видеть, это поэтапная реализация бюджетных средств в закупке, и «пока там нет каких-то чрезвычайных отклонений».

Что касается именно этапности, то это больше работа Стройнадзора. Но то, что по итогу мы выйдем для спокойствия и заказчика, и подрядчика, – это да. Обязательно этот объект будет под нашим контролем, – пообещал он.

Под контролем Счетной палаты оказываются все те объекты в Крыму, где были «выделены средства и которые могут носить имиджевый характер для республики, при этом «есть риски что там что-то не так». В некоторых случаях контроль ведется одновременно с коллегами-федералами.

Например, берегоукрепительные сооружения после шторма века до сих пор не восстановили в полном объеме. За этим следит и федеральная структура, и мы тоже. Очень важны для нашей экологии очистные сооружения, и по ним тоже сегодня ведется работа. Стараемся совместно охватить все, что интересно для республики, – заключил эксперт.

Напомним, в декабре 2024 года Счетная палата Крыма анонсировала проверки в 2025 году и изменение работы.

источник: РИА Новости Крым