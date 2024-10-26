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Официально: в Крыму работа по сохранению памятников истории и культуры – в числе ключевых задач органов власти
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Официально: в Крыму работа по сохранению памятников истории и культуры – в числе ключевых задач органов власти

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:39 26.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своем Telegram-канале поделился некоторыми деталями работы по сохранению в Крыму памятников истории и культуры.

Всего в республике более 5,3 тыс. объектов культурного и археологического наследия. Как подчеркнул Глава Крыма, многие из них известны далеко за пределами России, а сохранение национального достояния страны, истории и памяти – в числе ключевых задач органов власти.

Так, одним из важнейших проектов является реставрация, ремонт, оборудование и создание новой экспозиции Музея А.С. Пушкина в Гурзуфе. Работы ведутся в рамках реализации указа Президента Владимира Путина о 225-летии со дня рождения великого поэта.

Общая стоимость проекта – 306,9 млн рублей. Он включает не только ремонт, реставрацию и замену коммуникаций, но и приобретение новых коллекций, увеличение выставочного пространства, создание условий для научно-исследовательской деятельности, а также возможности для организации на территории музея выездных выставок. Большое внимание уделено воссозданию исторического облика здания, интерьеров и атмосферы того периода, когда здесь останавливался великий русский поэт. Для этого использовались исторические документы, – цитирует пресс-служба Главу республики.

На сегодняшний день ремонтно-реставрационные работы завершены. Идет реэскспозиция выставочного пространства музея. Новая экспозиция «Пушкин и Крым» разместится в семи выставочных залах второго этажа и будет включать 15 тематических разделов. Ее основу составят предметы основного и научно-вспомогательного фондов, прижизненные издания А.С. Пушкина, рукописи поэта с крымской тематикой, воспроизведенные на бумаге того времени, предметы мебели и декора XVIII–XIX веков, художественные, графические работы.

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Помимо этого, продолжаются масштабные ремонтно-реставрационные работы в Ханском дворце в Бахчисарае. На данный момент завершены или находятся в высокой степени готовности 12 из 16 объектов ансамбля.

Сергей Аксёнов также добавил, что в Алупке осуществляется реставрация Воронцовского дворца в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Проводится работа по благоустройству парка и территории, строительная готовность объекта составляет 95 %.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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