Официально: в Крыму собственникам гостевых домов не нужно переоформлять земельный участок

Самый главный вопрос, который волнует наших собственников, это вопрос по земле. Раньше требовалось — если вы хотите работать и предоставлять услуги — поменять или дополнить вид разрешенного использования земли. Добавляли туристское обслуживание. Но сейчас, по новому закону, земля остается во владении без изменений. То есть, если у вас земля под ИЖС, ЛПХ или садоводство, и на ней стоит жилой дом, то с землей ничего делать не надо. Налоги на землю и недвижимость остаются прежними, — сообщила Марнопольская.

При этом эксперт отметила, что земля и жилая недвижимость на ней должны находиться в границах населенного пункта.

Крым принимает участие в реализации пилотного эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий сообщал, что региональные особенности эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов будут отражены в подзаконных актах республики.

27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг. С 1 сентября владельцы средств размещения Крыма должны начать процедуру самооценки.

Так, эксперимент, согласно федеральному закону, будет проводиться на территории 17 субъектов РФ, включая Крым. Реализация проекта начнется с 1 сентября текущего года. С этого момента все гостевые дома, действующие на территории Крыма, должны будут подать документы для включения их в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Каждому гостевому дому, который соответствует требованиям закона, присвоят идентификационный номер.

С 1 января 2026 года размещение информации о гостевом доме в интернете возможно будет только с указанием идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.