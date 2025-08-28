Прямо сейчас:
Официально: в Крыму собственникам гостевых домов не нужно переоформлять земельный участок
Официально: в Крыму собственникам гостевых домов не нужно переоформлять земельный участок

28.08.2025

Собственникам гостевых домов, которые могут располагаться на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или для садоводства, не нужно переоформлять категорию разрешенного использования земель. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.

Самый главный вопрос, который волнует наших собственников, это вопрос по земле. Раньше требовалось — если вы хотите работать и предоставлять услуги — поменять или дополнить вид разрешенного использования земли. Добавляли туристское обслуживание. Но сейчас, по новому закону, земля остается во владении без изменений. То есть, если у вас земля под ИЖС, ЛПХ или садоводство, и на ней стоит жилой дом, то с землей ничего делать не надо. Налоги на землю и недвижимость остаются прежними, — сообщила Марнопольская.

При этом эксперт отметила, что земля и жилая недвижимость на ней должны находиться в границах населенного пункта.

Крым принимает участие в реализации пилотного эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов в индивидуальных жилых домах. Ранее министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий сообщал, что региональные особенности эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов будут отражены в подзаконных актах республики.

27 мая 2025 года Госдумой в третьем чтении был одобрен закон о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг. С 1 сентября владельцы средств размещения Крыма должны начать процедуру самооценки.

Так, эксперимент, согласно федеральному закону, будет проводиться на территории 17 субъектов РФ, включая Крым. Реализация проекта начнется с 1 сентября текущего года. С этого момента все гостевые дома, действующие на территории Крыма, должны будут подать документы для включения их в единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии. Каждому гостевому дому, который соответствует требованиям закона, присвоят идентификационный номер.

С 1 января 2026 года размещение информации о гостевом доме в интернете возможно будет только с указанием идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр, будет запрещена.

источник: РИА Новости Крым 

















