Официально: в России ужесточаются требования к перепланировкам в квартирах﻿

Новые правила вводятся для предотвращения несанкционированных изменений в жилых помещениях.

С 1 апреля вступают в силу поправки к Федеральному закону о государственной регистрации недвижимости и Жилищному кодексу РФ, которые ужесточают требования к перепланировкам в квартирах. Теперь собственники квартир должны согласовывать любые изменения границ и площади жилого помещения, даже если это всего лишь изменение дверного проема или демонтаж встроенного шкафа. Ранее такие изменения входили в понятие реконструкции и не требовали согласования.

Новые правила запрещают самовольно менять расположение санузла, расширять кухню за счет балкона или подключать полы к общей системе теплоснабжения. Эти требования распространяются на все регионы РФ.

Чтобы официально узаконить перепланировку, собственнику квартиры необходимо предоставить технический план от кадастрового инженера и акт приемки работ. Документы должны быть поданы в Росреестр, который внесет соответствующие изменения в Единый государственный реестр недвижимости.

Несанкционированная перепланировка может привести к штрафу. Физическим лицам грозит штраф в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей, в то время как юридическим лицам придется заплатить от 40 до 50 тысяч рублей.

Ужесточение требований к перепланировкам стало необходимостью после серии инцидентов, произошедших в разных городах России. Например, в ноябре 2023 года в Астрахани часть пятиэтажного здания обрушилась из-за самовольного сноса несущей стены в одной из квартир. В марте 2024 года в Омске жильцы многоэтажного дома без разрешения присоединили к своей квартире общий технический этаж.

источник: Нотариальная палата города Севастополя