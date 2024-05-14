Официально: за первые четыре месяца 2024 года в Крыму зарегистрировано свыше семи тысяч преступлений

Раскрываемость составляет 69,8 %.

По состоянию на начало мая в Крыму зарегистрировано 7,4 тыс. преступлений. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Отмечается снижение числа преступлений в общественных местах (-17,5 %),в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-25,2 %), а также совершенных в состоянии алкогольного (-3 %), наркотического и токсического (-50 %) опьянения. Сократилось и число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами (-8,6 %), — подсчитали в надзорном ведомстве.

Меньше совершено особо тяжких (-6 %) и тяжких (-4,6 %) преступлений, в том числе убийств (-18,5 %), изнасилований (-66,7 %).

Органами правопорядка выявлено 636 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 382 факта их сбыта. Раскрываемость указанных преступлений составила 77,7 %, сбытов – 58,9 %.

В Крыму зарегистрировано 3,6 тыс. преступлений против собственности (3 589), раскрываемость которых составила 60,9 %.

Следует отметить, что на территории Республики уменьшилось число зарегистрированных краж(-6,4 %), грабежей (-33,8 %), разбоев (-41,7 %), фактов незаконного завладения транспортным средством (-42,2 %), — уточнили в прокуратуре.

Число преступлений, связанных с нарушением ПДД, сократилось на 15,4% (с 91 до 77).