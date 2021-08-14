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 Огнеборцы ликвидировали крупный пожар на территории частного домовладения в Севастополе

Огнеборцы ликвидировали крупный пожар на территории частного домовладения в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:09 14.08.2021

Сегодня днем (в 14:36) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что в Севастополе, на улице Фурманова случился пожар на территории частного домовладения.

 Огнеборцы ликвидировали крупный пожар на территории частного домовладения в Севастополе

На месте выяснилось, что горит подсобное строение и частный дом – огонь продвигается по кровле жилого здания. Незамедлительно огнеборцы сформировали три газодымозащитных звена и приступили к тушению пожара, подав шесть стволов «Б». Из дома эвакуировали троих взрослых и одного ребёнка – никто из них не пострадал.

Тушение пожара осложнял ряд факторов: сильный порывистый ветер способствовал распространению пламени в чердачном помещении, также происходило тление материалов утеплителя, что требовало обильной проливки пенным раствором. Для доступа к скрытым очагам пожара производилось вскрытие кровли с помощью бензоинструмента. Благодаря быстрым, профессиональным, слаженным действиям сотрудников МЧС в кратчайший срок удалось локализовать пламя, не допустив его распространения на соседние участки, и устранить открытое горение. Полная ликвидация пожара достигнута в 17 часов 55 минут. Его площадь составила 40 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

 Огнеборцы ликвидировали крупный пожар на территории частного домовладения в Севастополе

Жертв нет. Причины и обстоятельства устанавливаются, работают органы дознания чрезвычайного ведомства.

 Огнеборцы ликвидировали крупный пожар на территории частного домовладения в Севастополе

Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Огнеборцы ликвидировали крупный пожар на территории частного домовладения в Севастополе

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